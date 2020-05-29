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Сегодня, в 16:07

Волочкова пожаловалась на истерики бывшей жены своего нового мужчины

Балерина впервые показала лицо любимого и сообщила, что их счастью завидуют

Фото: Instagram/volochkova_art

Стало известно, почему 45-летняя балерина долго не показывала лицо своего нового возлюбленного Владимира. Боялась зависти и ревности. Но уберечь свое тихое счастье от посторонних глаз ей не удалось.

Сегодня она написала длинный пост о том, что после того, как у них начались отношения, на горизонте появились бывшая жена и теща Владимира с "дешевыми истериками".

Меня удивляет один момент, почему когда я начинаю романтические отношения со свободным и неженатым человеком, даже будучи когда-то разведённым, тут же нарисовываются и проявляются бывшие жены, тещи, женщины да и все остальные. Со своими дешевыми истериками. Дорогие мои!! Я не угроза, Я ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА! Вы взбудоражены тем, что ваш бывший сейчас со мной? А где вы были, когда человек был с вами? Почему вы его не любили и не ценили, и только спустя много лет и десятилетий вы вспоминаете о нем, и в тот момент когда на горизонте появляется Волочкова??? От женщины, которая дарит своему любимому человеку ласку, поддержку и любовь, верность, тепло, мужчина никогда не уйдёт!
- Анастасия Волочкова

Волочкова также сообщила, что умеет быть самодостаточной, уверенной в себе и искренней. Именно поэтому ее любят и ценят мужчины. А если чьи-то бывшие мужья приходят к ней, это значит, раньше им не хватало тепла и понимания.

Анастасию поразило, что бывшая супруга начала писать гадости о Владимиру в Интернете и заметила, что такое поведение унижает в первую очередь ее.

Только счастливые и целостные люди способны радоваться счастью других, считает балерина.

Разберитесь в первую очередь в себе и в своих комплексах. И живите своей жизнью. В моей-всё прекрасно и чудесно! Зависти людской нет границ! Но она обходит нас стороной. Постарайтесь находить в себе силы прощать успех, красоту, стройность тела, радость, влюбленность и счастье других. И у вас тоже будет счастье.
- Анастасия Волочкова
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