Волочкова пожаловалась на истерики бывшей жены своего нового мужчины

Стало известно, почему 45-летняя балерина долго не показывала лицо своего нового возлюбленного Владимира. Боялась зависти и ревности. Но уберечь свое тихое счастье от посторонних глаз ей не удалось.

Сегодня она написала длинный пост о том, что после того, как у них начались отношения, на горизонте появились бывшая жена и теща Владимира с "дешевыми истериками".