Волочкова пожаловалась на истерики бывшей жены своего нового мужчины
Балерина впервые показала лицо любимого и сообщила, что их счастью завидуют
Стало известно, почему 45-летняя балерина долго не показывала лицо своего нового возлюбленного Владимира. Боялась зависти и ревности. Но уберечь свое тихое счастье от посторонних глаз ей не удалось.
Сегодня она написала длинный пост о том, что после того, как у них начались отношения, на горизонте появились бывшая жена и теща Владимира с "дешевыми истериками".
Волочкова также сообщила, что умеет быть самодостаточной, уверенной в себе и искренней. Именно поэтому ее любят и ценят мужчины. А если чьи-то бывшие мужья приходят к ней, это значит, раньше им не хватало тепла и понимания.
Анастасию поразило, что бывшая супруга начала писать гадости о Владимиру в Интернете и заметила, что такое поведение унижает в первую очередь ее.
Только счастливые и целостные люди способны радоваться счастью других, считает балерина.