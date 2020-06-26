Скончался бывший участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий

Российский музыкант, бывший участник группы «ДДТ», участник легендарного ВИА «Синяя птица» Дмитрий Галицкий умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщается в группе «ДДТ клуб» во «ВКонтакте».

«Скорбная новость. На 66-м году жизни умер замечательный музыкант, участник легендарного ВИА «Синяя птица», Дмитрий Львович Галицкий. Дмитрий Львович был другом Игоря Дмитриевича Доценко, играл в ДДТ в 1995 - 1996, участвовал в записи альбома "Любовь". Выражаем глубокие соболезнования родным и близким и всем почитателям творчества Дмитрия Галицкого», – говорится в сообщении.

Причина смерти музыканта не уточняется.

Дмитрий Галицкий был участником группы «ДДТ» и вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». После ухода из «Синей птицы» в 1998 году он два работал вместе с Вячеславом Малежиком в ансамбле «Саквояж». За время своей карьеры он написал множество песен как автор и композитор.