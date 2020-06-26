Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:55

Скончался бывший участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий

Причина смерти музыканта не уточняется

Фото: Facebook Дмитрий Галицкий

Российский музыкант, бывший участник группы «ДДТ», участник легендарного ВИА «Синяя птица» Дмитрий Галицкий умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщается в группе «ДДТ клуб» во «ВКонтакте». 

«Скорбная новость. На 66-м году жизни умер замечательный музыкант, участник легендарного ВИА «Синяя птица», Дмитрий Львович Галицкий. Дмитрий Львович был другом Игоря Дмитриевича Доценко, играл в ДДТ в 1995 - 1996, участвовал в записи альбома "Любовь". Выражаем глубокие соболезнования родным и близким и всем почитателям творчества Дмитрия Галицкого», – говорится в сообщении. 

Причина смерти музыканта не уточняется.

Дмитрий Галицкий был участником группы «ДДТ» и вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». После ухода из «Синей птицы» в 1998 году он два работал вместе с Вячеславом Малежиком в ансамбле «Саквояж». За время своей карьеры он написал множество песен как автор и композитор.

Теги: #ДДТ

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 день назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Расследование 4 часа назад

Курортный Роман Татьяны Навки

Общество 1 день назад

Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Шоу-бизнес 11 минут назад

Ксения Собчак: «Обычно пассажиров ДТП так не прессуют»

Шоу-бизнес 1 час назад

Настя Ивлеева рассказала, как чувствует себя после развода и поцелуя с Собчак

Шоу-бизнес 2 часа назад

Новая звездная мода: кто из знаменитостей завел собаку за 300 000 рублей?

Шоу-бизнес 2 часа назад

Волочкова пожаловалась на истерики бывшей жены своего нового мужчины

Спорт 2 часа назад

Бывшая ученица Станислава Жука рассказала о соперничестве с Тутберидзе

Культура и ТВ 2 часа назад

Дмитрий Певцов признался, что погорячился

Культура и ТВ 4 часа назад

Марина Неёлова и Леонид Ярмольник сыграли в еврейскую семью

Шоу-бизнес 5 часов назад

Марат Башаров назвал Сергея Сафронова крысой

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Всю жизнь сидит у меня на шее!" муж Распутиной врезал сыну из-за скандала у Малахова

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Машу использовали, как дурочку!" Распутина рассказала о недоброжелателях ее дочери

Шоу-бизнес 5 часов назад

«Переживала вся съемочная группа»: Сябитова раскрыла детали болезни Гузеевой

Культура и ТВ 18 часов назад

Россияне не одобрили открытый в Португалии памятник Юрию Гагарину

Культура и ТВ 20 часов назад

Михаил Цивин: «Голосом моей жены Натальи Дрожжиной говорили иностранные звёзды»

Культура и ТВ 23 часа назад

Шипенко заявил, что решил снять самый кассовый отечественный фильм в истории

Культура и ТВ 1 день назад

Лауреат Grammy Максим Венгеров: «В декабре с женой ждём мальчика»

Шоу-бизнес 1 день назад

Эффект пластики: Никас Сафронов рассказал об уникальном секрете омоложения Пугачёвой

Шоу-бизнес 1 день назад

Даня Милохин устроился работать на автозаправку

Культура и ТВ 1 день назад

Александр Ширвиндт: Генералиссимус я или сантехник — мне наплевать

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика