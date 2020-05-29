«Переживала вся съемочная группа»: Сябитова раскрыла детали болезни Гузеевой

О госпитализации актрисы и телеведущей стало известно еще в конце сентября. Гузеева не успела толком поделиться фотографиями с отдыха в Крыму, как сообщила подписчикам о своей болезни. Лариса Андреевна просила не звонить членам ее семьи, намекая на назойливых журналистов, «мне и так страшно», – объяснила телезвезда.

– Я так же, как и вы, узнаю все новости из «Инстаграм», – отвечает Роза Раифовна на наши вопросы. Да, мы работаем вместе уже пятнадцать лет, но все наше общение проходит, в основном, на съемочной площадке, могу и смс-ку написать, но точно не названивать, да и Лариса редко на звонки отвечает.

– Конечно, я переживаю за Ларису, – продолжает Сябитова. – Когда ты бок о бок работаешь с человеком, он становится членом твоей семьи. Это страшно, мы все перепугались, я звонила нашим продюсерам, и они были напуганы. Дело в том, что не так давно от коронавируса скончался оператор, который работал на нашей программе, – это страшное горе для нашего коллектива, а тут заболевает Лариса – это трагедия. Мы все молились за нее, Слава Господу, что она в Коммунарке, да и сама она умничка, вовремя отдала себя в руки специалистам. Ждем ее на съемочной площадке, мы все на низком старте. Вот станет ей лучше, сможет она войти в рабочий ритм и сказать свою коронную фразу: «А, давай, поженимся!»