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«Переживала вся съемочная группа»: Сябитова раскрыла детали болезни Гузеевой

Почти месяц вся страна следит за новостями о состоянии здоровья актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которая борется с коронавирусной инфекцией. Мы связались с самой близкой коллегой Гузеевой Розой Сябитовой, которая приоткрыла завесу тайны.

Фото: Instagram

Ведущие "Давай, поженимся!" Роза Сябитова и Лариса Гузеева

О госпитализации актрисы и телеведущей стало известно еще в конце сентября. Гузеева не успела толком поделиться фотографиями с отдыха в Крыму, как сообщила подписчикам о своей болезни. Лариса Андреевна просила не звонить членам ее семьи, намекая на назойливых журналистов, «мне и так страшно», – объяснила телезвезда.

– Я так же, как и вы, узнаю все новости из «Инстаграм», – отвечает Роза Раифовна на наши вопросы. Да, мы работаем вместе уже пятнадцать лет, но все наше общение проходит, в основном, на съемочной площадке, могу и смс-ку написать, но точно не названивать, да и Лариса редко на звонки отвечает.

– Конечно, я переживаю за Ларису, – продолжает Сябитова. – Когда ты бок о бок работаешь с человеком, он становится членом твоей семьи. Это страшно, мы все перепугались, я звонила нашим продюсерам, и они были напуганы. Дело в том, что не так давно от коронавируса скончался оператор, который работал на нашей программе, – это страшное горе для нашего коллектива, а тут заболевает Лариса – это трагедия. Мы все молились за нее, Слава Господу, что она в Коммунарке, да и сама она умничка, вовремя отдала себя в руки специалистам. Ждем ее на съемочной площадке, мы все на низком старте. Вот станет ей лучше, сможет она войти в рабочий ритм и сказать свою коронную фразу: «А, давай, поженимся!»

Фото: Instagram
Перед тем, как попасть в больницу, Гузеева делилась фотографиями с отдыха в Крыму

29 сентября Лариса Гузеева активно писала посты о своей болезни с благодарностью поклонникам за теплые слова. Затем артистка пропала на три недели. Жалобы на одышку превратились в нечто более серьезное, телеведущую перевели в реанимационное отделение. Телеграм-канал Mash передавал: «У заслуженной артистки поражено 65 процентов легких. Гузеевой рекомендовали дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей. «Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом». Также в СМИ сообщалось, что у Гузеевой проблемы с дыханием, она постоянно находится в кислородной маске, и повреждены почки.

Пока артистка не выходила на связь, чего только не писали СМИ, но Лариса Гузеева на днях вновь вышла на связь.

– Ничего не изменилось за эти три недели, мир не остановился – жизнь для всех идёт в обычном режиме, – писала в своем блоге 62-летняя Гузеева. – И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым – отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела всё, что было до. Буду учиться всему заново – вирус жестокий. Слава Богу за всё! (пунктуация и орфография автора сохранены – прим. ред.)

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