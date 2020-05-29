Настя Ивлеева рассказала, как чувствует себя после развода и поцелуя с Собчак

Также после развода у неё начался период отчаяния и грусти, и чтобы с ним справиться, Настя полностью погрузилась в работу. Так у неё просто не осталось времени на рефлексию и жалость к себе.

Что же касается недавнего скандала с поцелуем с Ксенией Собчак, который Ивлеева продемонстрировала на своём шоу "Королевские кобры", то этот поступок она считает очень весёлым и смелым. Говорит, ей понравилось.

Теперь главное, чтобы шоу не посмотрели Виталий Милонов и Екатерина Мизулина, потому что им такое уж точно не понравится.