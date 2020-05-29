Настя Ивлеева рассказала, как чувствует себя после развода и поцелуя с Собчак
Блогер призналась, что расставание с мужем далось ей нелегко, но стирать воспоминания о нём она не собирается
Отвечая на вопросы подписчиков, Настя Ивлеева призналась, что после развода с Элджеем дышит полной грудью. Хотя поклонники знают, что расставания далось ей очень тяжело. Настя до сих пор любит бывшего, хотя они уже прекратили общение.
Блогер также сообщила, что была близка к появлению панических атак, но смогла перебороть это критическое психологическое состояние. По её мнению, ментальное здоровье человека - очень серьёзнея и хрупкая вещь.
Также после развода у неё начался период отчаяния и грусти, и чтобы с ним справиться, Настя полностью погрузилась в работу. Так у неё просто не осталось времени на рефлексию и жалость к себе.
Что же касается недавнего скандала с поцелуем с Ксенией Собчак, который Ивлеева продемонстрировала на своём шоу "Королевские кобры", то этот поступок она считает очень весёлым и смелым. Говорит, ей понравилось.
Теперь главное, чтобы шоу не посмотрели Виталий Милонов и Екатерина Мизулина, потому что им такое уж точно не понравится.