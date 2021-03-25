"Мерзкая погода, каникулы Собянина..." Дочь ресторатора Аркадия Новикова сообщила, что бежит из России

Не успела 27-летняя Саша Новикова отпраздновать полученные ее отцом звезды Мишлена, как объявили о грядущем локдауне. Расстроенная девушка тут же сообщила о том, что спешно уезжает из страны, чтобы не сидеть взаперти.

«Мерзкая погода, "каникулы" Собянина... остаётся только просматривать фотки с отдыха и планировать побег», - написала она в своём блоге.