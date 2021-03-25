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"Мерзкая погода, каникулы Собянина..." Дочь ресторатора Аркадия Новикова сообщила, что бежит из России

Саша Новикова решила спешно покинуть страну из-за вводимого локдауна.

Фото: Instagram/howtosasha

Не успела 27-летняя Саша Новикова отпраздновать полученные ее отцом звезды Мишлена, как объявили о грядущем локдауне. Расстроенная девушка тут же сообщила о том, что спешно уезжает из страны, чтобы не сидеть взаперти.

«Мерзкая погода, "каникулы" Собянина... остаётся только просматривать фотки с отдыха и планировать побег», - написала она в своём блоге.

Тоска по солнцу и свободе вынудили Сашу разработать план "побега", о котором она немедленно сообщила подписчикам. Говорит, для начала забронирует частный дом, а потом возьмёт билет и улетит, пока границы не перекрыли.

Тысячи поклонников девушки горько вздохнули: ведь многим из них не светит не только отдых в тёплой стране, но и элементарный отпуск - большинство будут элементарно работать во время локдауна.

Рубрика: Шоу-бизнес

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