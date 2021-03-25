"Машу использовали, как дурочку!" Распутина рассказала о недоброжелателях ее дочери

Мария Распутина переживает непростые времена. Не так давно звезда заболела коронавирусом, от которого до сих пор не оправилась. Звезда продолжает активно лечиться в домашних условиях.

- У меня до сих пор слабость большая, головокружения, - рассказывает Мария. - Сейчас приедут ставить капельницы. Дай Бог, чтобы все прошло.

Радости не добавили и выход программ Андрея Малахова. Слова сына ее супруга Виктора Захарова Романа в звездной семье называют ложью. Певица уверяет: с Романом она не общается. И делать этого впредь не собирается.

- Этот нечеловек должен ответить за все содеянное зло, которое он причинил нашей семье, - продолжает Мария. - Он должен ответить за всю подлость, которую он сотворил. И по всем кармическим законам Вселенной. И по человеческим.

- Как так получилось, что ваша дочь оказалась с ним в одной программе?

- Нашу Машу просто использовали, как дурочку. Самая главная ее беда в том, что она не слушает родителей. Когда она начнет слушать нас, ее жизнь совершенно по-другому пойдет. Родители же никогда своему ребенку плохого не пожелают. У дочки сейчас плохие подруги, которые ее науськивают на всякую гадость.

В ближайшее время читайте на Sobesednik.ru откровенное интервью с мужем Маши Распутиной, бизнесменом Виктором Захаровым.