"Машу использовали, как дурочку!" Распутина рассказала о недоброжелателях ее дочери
Звезда уверена: сын ее мужа ответит за все зло, которое он причинил их семье
Мария Распутина переживает непростые времена. Не так давно звезда заболела коронавирусом, от которого до сих пор не оправилась. Звезда продолжает активно лечиться в домашних условиях.
- У меня до сих пор слабость большая, головокружения, - рассказывает Мария. - Сейчас приедут ставить капельницы. Дай Бог, чтобы все прошло.
Радости не добавили и выход программ Андрея Малахова. Слова сына ее супруга Виктора Захарова Романа в звездной семье называют ложью. Певица уверяет: с Романом она не общается. И делать этого впредь не собирается.
- Этот нечеловек должен ответить за все содеянное зло, которое он причинил нашей семье, - продолжает Мария. - Он должен ответить за всю подлость, которую он сотворил. И по всем кармическим законам Вселенной. И по человеческим.
- Как так получилось, что ваша дочь оказалась с ним в одной программе?
- Нашу Машу просто использовали, как дурочку. Самая главная ее беда в том, что она не слушает родителей. Когда она начнет слушать нас, ее жизнь совершенно по-другому пойдет. Родители же никогда своему ребенку плохого не пожелают. У дочки сейчас плохие подруги, которые ее науськивают на всякую гадость.
В ближайшее время читайте на Sobesednik.ru откровенное интервью с мужем Маши Распутиной, бизнесменом Виктором Захаровым.