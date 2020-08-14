Марат Башаров назвал Сергея Сафронова крысой

В интервью для «YouTube» канала «Алена, блин» Марат Башаров не мог не ответить на вопросы о бывшем коллеге по известному проекту Сергее Сафронове. Иллюзионист покинул проект со скандалом за взяточничество.

- Как я должен поддержать человека, который оказался крысой, - говорит Башаров. – Мало того, Сергей после всего этого поливал грязью меня и наших коллег - за что? Он просился обратно в программу после того, как его уволили: «Я же не бил жен, как Башаров, его же не уволили». Я его не осуждаю, для меня этого человека просто больше не существует. Он много чего наговорил, многие наши звезды даже подавали на него в суд.

После ухода Сафронова с проекта стало известно о тяжелой болезни иллюзиониста. Башаров намекнул, что это с Сафроновым случилось неспроста.

- Бог все видит, - уверяет Башаров. - Это испытание для него, случайно ничего не происходит. Смотря на его публикации в Инстаграм, он прекрасно себя чувствует, это не смертельная болезнь.