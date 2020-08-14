Марат Башаров назвал Сергея Сафронова крысой
Ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал, почему не поддержал Сафронова, когда тот ушел с проекта, а также затронул тему раскаяния перед своими бывшими женами.
В интервью для «YouTube» канала «Алена, блин» Марат Башаров не мог не ответить на вопросы о бывшем коллеге по известному проекту Сергее Сафронове. Иллюзионист покинул проект со скандалом за взяточничество.
- Как я должен поддержать человека, который оказался крысой, - говорит Башаров. – Мало того, Сергей после всего этого поливал грязью меня и наших коллег - за что? Он просился обратно в программу после того, как его уволили: «Я же не бил жен, как Башаров, его же не уволили». Я его не осуждаю, для меня этого человека просто больше не существует. Он много чего наговорил, многие наши звезды даже подавали на него в суд.
После ухода Сафронова с проекта стало известно о тяжелой болезни иллюзиониста. Башаров намекнул, что это с Сафроновым случилось неспроста.
- Бог все видит, - уверяет Башаров. - Это испытание для него, случайно ничего не происходит. Смотря на его публикации в Инстаграм, он прекрасно себя чувствует, это не смертельная болезнь.
Марат Башаров любим миллионами не только как ведущий проекта, но и как замечательный актер. Однако, несколько лет назад на его репутацию упала тень, когда стране стало известно о его жестоком обращении со своими женами. В интервью затронули тему раскаяния, в том числе и перед женами.
- Перед своими женщинами я раскаюсь на кухне, но точно не на телевидении, - объяснил Башаров. – Со всеми своими бывшими женами я прекрасно общаюсь, реже только с Катей Архаровой. Периодически она звонит моей бывшей жене Елизавете и зовет в гости, пытается подружиться, но Елизавета с ней осторожна. Катенька, дорогая, нужно меньше пить.