Ксения Собчак: «Обычно пассажиров ДТП так не прессуют»

Смертельное ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак, уже несколько недель является одной из главных тем в СМИ. Общество разделилось на два лагеря: одни считают, что телеведущая виновата в аварии и должна понести наказание, другие – наоборот сочувствуют звезде. А недавно Собчак вызвали на допрос в Сочи. Подробности – в материале «Собеседника».

Стоит отметить, что после аварии Ксения не прекратила свою деятельность – она, как и раньше, выпускает интервью на своём канале в интернете. Также стало известно, что Собчак вскоре станет ведущей нового проекта «Осторожно, здоровье!» на телеканале «Пятница!». Поездка в Сочи на допрос (в этом городе произошло ДТП) далась ведущей морально нелегко.

– Ну что, слетала на допрос, – сообщила 39-летняя Ксения в своём телеграмм-канале «Кровавая барыня». – Зачем, интересно, учитывая то, что почти три часа меня допрашивали в Москве и обычно пассажиров ДТП так не прессуют… В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи.

Раннее сообщалось, что у ведущей должна была состояться очная ставка с водителем автомобиля. Но этого не произошло.

– С чего бы она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак… – продолжает звезда. – Попросили подтвердить подлинность съёмок с камер Роза Хутор, где я как ведущая, объявила Земфиру и уехала, и около аэропорта. Я опознала себя же, садящуюся на заднее сидение Майбаха.