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Вчера, в 21:34

Елена Борщёва о ДТП с Собчак: «Я сама ездила по этим сочинским серпантинам»

В шоу-бизнесе продолжают обсуждать смертельную аварию в Сочи.

Фото: Instagram: @lenaborshcheva

Юмористка Елена Борщёва встала на защиту Ксении Собчак, которая девятого октября попала в ДТП, находясь на пассажирском сидении автомобиля. Юмористка удивляется тому факту, что ведущую сейчас многие считают косвенно виноватой в случившемся.  По словам Елены, в Сочи в принципе ездить опасно.  Она также не верит в то, что Собчак могла подгонять водителя.

– Я неоднократно сама ездила по этим сочинским серпантинам, – вздыхает 40-летняя Борщёва. – Я точно не знаю, в каком именно месте произошло ДТП, но там выезжать на встречку – смерти подобно. Местные водители, конечно, знают каждый миллиметр, но никто ни от чего не застрахован.  Жаль, что произошла такая страшная авария. 

Борщева также не видит ничего плохого в том, что Ксения быстро покинула место ДТП, в котором погибла 35-летняя инструктор по фитнесу Екатерина Тарасова.

– Многие сейчас осуждают Ксению за то, что она уехала с места ДТП, но как она могла остаться, если сама плохо себя чувствовала, – недоумевает Елена. – Безусловно, она в этом деле пострадавшая.
Фото: Instagram: @xenia_sobchak

Олеся Сазыкина: «Бумеранг для Собчак начал работать»

Продюсер Олеся Сазыкина, в свою очередь, утверждает, что давно лично знает Ксению с не лучшей стороны.

– Когда я работала на «Муз-ТВ», у нас был проект «Блондинка в шоколаде» – реалити-шоу про жизнь Собчак, – вспоминает наша собеседница. – Я видела все её выкрутасы. Конечно, у неё есть душа, но часто ей было всё равно на жизнь других людей. Она очень любила все контролировать,  кричать и гнобить окружающих. Мне кажется, эта авария послужила неким бумерангом для Ксюши за её скандальную молодость. Вселенная будто бы решила её предупредить, заставить задуматься.

Фото: Личный архив
Продюсер Олеся Сазыкина

Однако, Сазыкина, как и Борщёва считает, что все равно Собчак не виновна в аварии.

– Даже если она и подгоняла водителя, опаздывая в аэропорт, у него ведь был выбор, – продолжает продюсер. – В конце концов, он мог просто остановить машину и попросить ведущую выйти. Пусть бы она пешком шла до аэропорта. Конечно, у него были бы потом проблемы, но не такие, как сейчас. Конечно, Ксению ни в коем случае нельзя винить в смерти человека. А травят её сейчас потому, что многие и до этого её ненавидели. Даже в шоу-бизнесе большое количество артистов её недолюбливает.

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