Елена Борщёва о ДТП с Собчак: «Я сама ездила по этим сочинским серпантинам»

Юмористка Елена Борщёва встала на защиту Ксении Собчак, которая девятого октября попала в ДТП, находясь на пассажирском сидении автомобиля. Юмористка удивляется тому факту, что ведущую сейчас многие считают косвенно виноватой в случившемся. По словам Елены, в Сочи в принципе ездить опасно. Она также не верит в то, что Собчак могла подгонять водителя.

– Я неоднократно сама ездила по этим сочинским серпантинам, – вздыхает 40-летняя Борщёва. – Я точно не знаю, в каком именно месте произошло ДТП, но там выезжать на встречку – смерти подобно. Местные водители, конечно, знают каждый миллиметр, но никто ни от чего не застрахован. Жаль, что произошла такая страшная авария.

Борщева также не видит ничего плохого в том, что Ксения быстро покинула место ДТП, в котором погибла 35-летняя инструктор по фитнесу Екатерина Тарасова.

– Многие сейчас осуждают Ксению за то, что она уехала с места ДТП, но как она могла остаться, если сама плохо себя чувствовала, – недоумевает Елена. – Безусловно, она в этом деле пострадавшая.