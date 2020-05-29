Алена Водонаева боится сойти с ума из-за бабушки-вампира
Блогер рассказала о семейной трагедии, которая не дает ей покоя уже много лет
39-летняя блогер и модель рассказала о неприятной ситуации в своей семье. Оказалось, что родная бабушка Алёны - страшный человек и с самого детства изводит её мать.
Не стесняясь в выражениях, Водонаева сообщила, что родственница - вампир и тиран, а ещё намекнула, что она уже не в своём уме, но продолжает доставлять неприятности близким.
Ситуация настолько серьёзная, что Алена всерьёз обеспокоена своим моральным состоянием и даже боится сама сойти с ума.
При этом Водонаева сообщила, они с мамой несут ответственность за жизнь и здоровье бабушки, но при этом не собираются приносить себя в жертву.
«Надо думать о себе, в том числе, чтобы иметь возможность ухаживать за бабушкой», - написала она в своём Инстаграм.
В то же время Алена раскатала не менее странную историю о своей коллекции кукол. Одну из них Водонаева брала на съёмки «Битвы Экстрасенсов», а потом почему-то её сожгла. Лишь в этом году ей удалось отыскать точно такую же и купить втридорога.
Теперь, по словам Водонаевой, куклы - её лучшие друзья.
Возможно, она и права: психику лучше беречь смолоду.