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Вчера, в 22:08

Алена Водонаева боится сойти с ума из-за бабушки-вампира

Блогер рассказала о семейной трагедии, которая не дает ей покоя уже много лет

Фото: Instagram / alenavodonaeva

39-летняя блогер и модель рассказала о неприятной ситуации в своей семье. Оказалось, что родная бабушка Алёны - страшный человек и с самого детства изводит её мать.

Не стесняясь в выражениях, Водонаева сообщила, что родственница - вампир и тиран, а ещё намекнула, что она уже не в своём уме, но продолжает доставлять неприятности близким.

Ситуация настолько серьёзная, что Алена всерьёз обеспокоена своим моральным состоянием и даже боится сама сойти с ума.

В этом деле - главное не сойти с ума самим. Моя бабушка изводит мою мать уже давно... Моя бабушка, как бы ужасно не звучало, страшный человек. Вампир и тиран. У меня больше нет к ней любви.
- Алена Водонаева

При этом Водонаева сообщила, они с мамой несут ответственность за жизнь и здоровье бабушки, но при этом не собираются приносить себя в жертву.

«Надо думать о себе, в том числе, чтобы иметь возможность ухаживать за бабушкой», - написала она в своём Инстаграм.

В то же время Алена раскатала не менее странную историю о своей коллекции кукол. Одну из них Водонаева брала на съёмки «Битвы Экстрасенсов», а потом почему-то её сожгла. Лишь в этом году ей удалось отыскать точно такую же и купить втридорога.

Теперь, по словам Водонаевой, куклы - её лучшие друзья.

Возможно, она и права: психику лучше беречь смолоду.

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