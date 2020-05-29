Алена Водонаева боится сойти с ума из-за бабушки-вампира

39-летняя блогер и модель рассказала о неприятной ситуации в своей семье. Оказалось, что родная бабушка Алёны - страшный человек и с самого детства изводит её мать.

Не стесняясь в выражениях, Водонаева сообщила, что родственница - вампир и тиран, а ещё намекнула, что она уже не в своём уме, но продолжает доставлять неприятности близким.

Ситуация настолько серьёзная, что Алена всерьёз обеспокоена своим моральным состоянием и даже боится сама сойти с ума.