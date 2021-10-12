"Роман может много, но коротко": сексолог - об интимной жизни Макеевой

Анастасия Макеева буквально цветет от счастья. Артистка уверяет: в отношениях с Романом Мальковым она наконец-то обрела полную гармонию. Впрочем, сексолог Елена Перелыгина считает: актриса лукавит. У звездной пары – большие проблемы в сексуальной жизни. А все из-за того, что Роман может «много, но коротко».

- Такие мужчины, как Роман, падки на все блестящее: быстро вспыхивают и так же быстро гаснут эмоционально и физически, - говорит Елена. - Такого рода мужчины в сексе на первых порах словно «пулемёты»: занимаются интимом часто, но коротко. Со временем, когда пыл спадает, жена становится несчастной. Потому что продолжительность акта еще больше падает, и качество тоже. Женщины про таких шутят между собой, называя их «зайчиками-попрыгайчиками».

- Сейчас Настя находится на гормональном подъёме, успевает удовлетвориться, - продолжает Перелыгина. – Эмоциональная составляющая и романтика компенсирует отсутствие разрядки. У Насти есть надежда, что со временем всё придёт в гармонию. Но, к сожалению, по мере привыкания друг к другу неудовлетворенность в интимной сфере будет только нарастать. Ведь при такой модели функционирования мужчины у женщины происходят постоянные разочарования в постели. Ну представьте: только Настя начинает разогреваться, а Рома уже получил разрядку. Вроде через десять минут он опять уже в боевой готовности, но Настя уже остыла, начинается все вновь и опять неудача… И так может длиться всю ночь. Подобные «ночи любви» изматывают женщину физически и морально. Из-за этого развиваются серьезные функциональные половые дисфункции и проблемы психического плана, вплоть до суицида.

Макеева не должна привыкать к неудовлетворенности в интимной жизни.

- Роман – нарцисс, он уверен, что в постели он – герой, - заявляет Перелыгина. – Часто в отношения с подобными мужчинами вступают фригидные дамы. И это их спасение, потому что у них нет завышенных ожиданий в плане разрядки. А у здоровой женщины накапливается обида и неудовлетворённость. Партнер, мнящий себя сексуальным героем, недоволен, и считает, что его не оценили по достоинству. К объективному пониманию плачевности положения он не готов. Начинаются распри и часто он перестаёт испытывать желание к женщине, уходит искать новый «ореол славы». Поэтому он, кстати, выбрал Настю, известную актрису. От неё дифирамбы слушать приятнее, да и лучи ее славы греют душу.

Перелыгина считает, что Макеева в срочном порядке должна появиться на приеме у сексолога. - Желательно Анастасии и Роману посетить сексолога вдвоем, - заявляет Перелыгина. – Тогда им удастся улучшить качество своей сексуальной жизни.