«Приходилось пить снотворное, чтобы восстановить режим!» Михаил Галустян рассказал о непростых съемках

В Москве прошла премьера мистической комедии «Дракулов». Главную роль в картине сыграл Михаил Галустян. О непростых съемках, а также отношении к сверхъестественным явлениям артист рассказал журналистам.

Герой Галустяна – влюбленный вампир, готовый на все ради объекта своего обожания. По словам артиста, на мистическую роль он согласился без всяких колебаний.

– В профессионализме нет места приметам, – считает 41-летний актер. – Даже если черная кошка перебежала дорогу, что теперь? Не выходить на съемочную площадку?! Я не придаю этому особого значения. Раньше я говорил, что есть вещи, про которые нельзя шутить, есть роли, которые нельзя играть. Но сейчас понимаю, что важнее где ты играешь, с кем и кто это все снимает. Можно играть кого угодно, главное – под каким ракурсом и через какую призму на это смотреть.

Съемки в фильме «Дракулов» дались Галустяну сложно. К примеру, дискомфорт доставляли ему накладные клыки.

– Мне сделали слепок челюсти, отлили эти клыки, которыми мой герой кусал своих жертв, – вспоминает артист. – Эта деталь очень сильно влияла на дикцию, поэтому я заранее надевал клыки, чтобы правдоподобно произносить фразы в кадре.

Также звезде на долгое время пришлось забыть о нормальном распорядке дня.

– Так как фильм про вампиров, все съемочные смены были ночными, – поясняет Михаил. – Помню, с утра едешь домой после работы, а все, наоборот, направляются на работу. Конечно, люди на меня смотрели и говорили: «Все понятно, ночь тусил!». Я отвечал: «Вы ничего не понимаете, я работал!». Было тяжело. Я очень долго потом возвращался в нормальный режим. Пришлось даже пить снотворное, чтобы вовремя засыпать. Но я со всем этим справился. Да и кино в итоге получилось, значит, не зря мучился.

На премьере Галустян также признался, что обладает редкой сверхъестественной способностью.

– Когда я захожу в какое-нибудь помещение, люди сразу начинают улыбаться, – заверяет артист. – Тут же меняется атмосфера. И, что самое интересное, один человек всегда уходит, в итоге он оказывается самым ненужным человеком в этой компании. Я сам не понимаю, почему так получается. Наверное, я и есть магия!