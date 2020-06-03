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"Поражение легких - 80 процентов": Машу Распутину с мужем спасают врачи после скандала у Малахова

"Сынок-тунеядец довел меня до больницы!" – уверен супруг звезды Виктор Захаров

Фото: личный архив Маши Распутиной

Маша Распутина и Виктор Захаров

Непростые времена переживают Маша Распутина и ее супруг Виктор Захаров. После выхода сенсационного шоу Андрея Малахова у венчанных супругов диагностировали коронавирус. А Виктор Захаров и вовсе оказался в реанимации.

- Маша болеет в более-менее легкой форме: ее врачи лечат дома по специальной схеме, - рассказывает Виктор Евстафьевич. – А я лежу в больнице, в реанимации. По всей видимости, выйду еще не скоро. У меня диагностировали 80-процентное поражение легких. Врачи без конца ставят капельницы, делают уколы - под кислородной маской лежу целые сутки.

- Это меня мой сынок загнал в больницу: тунеядец, наркоман и уголовник, - уверен Виктор Евстафьевич. – Он спит и видит, как бы скорей я умер, чтобы ему досталось все наследство. После того, что он устроил у Малахова, все и началось.

- У меня тоже все протекало в легкой форме, но потом вышли программы Малахова, - продолжает Виктор Евстафьевич. - И, видимо, из-за нервного срыва состояние ухудшилось. Стресс, конечно, сыграл свою роль. Я как раз в то время заболел. Но не поехал делать КТ – все тянул. Вроде все стало проходить, но стресс сделал свое дело. Состояние усугубилось. Я понял, что без помощи медиков не обойтись.

Откровенное интервью Маши Распутиной и Виктора Захарова о том, что на самом деле происходит в их звездной семье, читайте в ближайшее время на Sobesednik.ru

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