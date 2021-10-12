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«Плевать хотела!» Буланова врезала скандалистке Борисовой

Артистка отреагировала на гневные выпады в свой адрес

Фото: Global Look Press

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова неожиданно оказалась в центре скандала. Певица назвала звезд-женщин, рассказывающих о сексуальных домогательствах, проститутками. Смелые высказывания Татьяны стали активно обсуждать в шоубизнесе. Дана Борисова, например, обрушилась на Буланову с критикой. А потом заявила, что звезду никто не домогался, потому что она недостаточно красива...

– Нельзя никогда продаваться, – объясняет Татьяна Буланова. – Честь и достоинство должны быть превыше всего. Я не придерживаюсь правила, что добиваться своей цели нужно всеми способами. При этом я не называла женщин, столкнувшимися с сексуальными домогательствами, нехорошим словом. Я имела в виду, если такая история произошла, то спустя 20 лет незачем вспоминать, кто и кого домогался…

Я, может, ошибаюсь, но, человек, который, став известным и добившись каких-то высот, начинает рассказывать, с чего начинал, поступает неправильно. Мне кажется, это не очень хорошо. Или сразу скажи или ничего не рассказывай! Я бы на месте этих людей этим не бравировала!

Буланова знает, что ее высказывания активно обсуждают в тусовке.

– Девушка странная заявила, что, возможно, я не так внешне выгляжу хорошо, что ко мне никто не приставал, – говорит певица. – Не знаю, честно говоря… Тетя неадекватная, не буду говорить кто…

Но все намек сразу поняли. Мол, Буланова таким образом отреагировала на выпады скандалистки Даны Борисовой. Татьяна уверяет: на критику она не реагирует.

– Плевала я на все это, – заявила звезда.

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