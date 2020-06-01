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Никита Джигурда: «Я должен был лететь в космос раньше Пересильд!»

Артиста хотел отправить на МКС украинский режиссер

Фото: Global Look Press

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись с МКС, где снимали фильм «Вызов». Съемочная группа отсутствовала на Земле 12 дней. Это первое подобное событие в истории. Однако, появилась информация, что съемки фильма в космосе планировались еще в начале нулевых, и к полету тогда готовили Никиту Джигурду. Подробностями с «Собеседником»  поделился сам актер.

– Двадцать лет назад великий украинский режиссер Юрий Ильенко утвердил меня на роль в своем фильме, – вспоминает 60-летний Джигурда. – Я должен был сыграть роль Христа и Антихриста одновременно. К этой картине я долго готовился – много дней голодал, молился, медитировал, изучал философии мира, оккультные практики. По сценарию, Антихрист хотел зачать ребенка от непорочной девы. Он придумал, что оплодотворение произойдет не на Земле, а в чистом пространстве космоса. Помню, Ильенко говорит: «Конечно, мы можем осуществить это с помощью компьютерной графики, но было бы здорово, если бы мы смогли договориться, чтобы на сутки отправить Джигурду в космос вместе с актрисой!»

Никите такая идея пришлась по душе. Не раздумывая, он ответил режиссеру согласием. Однако планам режиссера не суждено было сбыться.

– Мне здоровье позволяет отправиться в космос, – продолжает артист. – Первый съемочный день этого фильма прошел в планетарии. Но, увы, дальше процесс не пошел. В Крыму был убит продюсер картины и проект заглох. Мы его отложили. Ильенко придумал, что он доработает свой фильм для десяти стран «Молитва за гетмана Мазепу», получит за него призы, появятся деньги и тогда можно будет все-таки запустить Джигурду в космос с молодой актрисой. Но, увы, план не успел осуществиться – Ильенко ушел в мир иной.

Джигурда признался нам, что очень горд за Юлию Пересильд, у которой все-таки получилось сняться в космосе.

– Я знаю, что это как с Гагариным, мы отправили первую ласточку, – утверждает Никита. – Уверен, что после нас и американцы на своих летательных аппаратах захотят отправиться на МКС, чтобы снять там живые сцены. Несмотря на то, что некоторые, даже уважаемые мною люди называют этот полет пропагандой, я суперположительно отношусь к этому факту. Юленька большая молодец, что преодолела страх. Это самый настоящий подвиг!

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