Эффект пластики: Никас Сафронов рассказал об уникальном секрете омоложения Пугачёвой

Видео со дня рождения Николая Баскова, на котором явно помолодевшая и похорошевшая Алла Пугачёва танцует под песню в исполнении Валерия Меладзе, ещё больше подогрело слухи о том, что Примадонна сделала себе очередную пластическую операцию. На видео Алла Борисовна отплясывает вместе со своей дочерью Кристиной Орбакайте – и выглядит её ровесницей. И пока поклонники Пугачёвой гадают, что такого она сделала со своим лицом, самый большой знаток женской красоты и давний друг певцы - народный художник РФ Никас Сафронов - поделился с нами своим мнением: ничего.

- Посмотрите на Аллу, - призывает Никас. – Это же просто счастливая женщина, которая не зациклена на своих проблемах, заботах, трудностях. Она радостно улыбается, а не хмурит нос, уголки её губ подняты в искренней улыбке, а глаза просто сияют от удовольствия. Уверен, что красота Пугачёвой не в пластике – Алла просто счастлива.

По словам Сафронова, на внешности певицы самым благоприятным образом отражается её абсолютнейшее удовлетворение своей личной жизнью.