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Эффект пластики: Никас Сафронов рассказал об уникальном секрете омоложения Пугачёвой

Народный художник РФ объяснил, почему время над Аллой неподвластно

Фото: Instagram @alla_orfey

Видео со дня рождения Николая Баскова, на котором явно помолодевшая и похорошевшая Алла Пугачёва танцует под песню в исполнении Валерия Меладзе, ещё больше подогрело слухи о том, что Примадонна сделала себе очередную пластическую операцию. На видео Алла Борисовна отплясывает вместе со своей дочерью Кристиной Орбакайте – и выглядит её ровесницей. И пока поклонники Пугачёвой гадают, что такого она сделала со своим лицом, самый большой знаток женской красоты и давний друг певцы - народный художник РФ Никас Сафронов - поделился с нами своим мнением: ничего.

- Посмотрите на Аллу, - призывает Никас. – Это же просто счастливая женщина, которая не зациклена на своих проблемах, заботах, трудностях. Она радостно улыбается, а не хмурит нос, уголки её губ подняты в искренней улыбке, а глаза просто сияют от удовольствия. Уверен, что красота Пугачёвой не в пластике – Алла просто счастлива.

По словам Сафронова, на внешности певицы самым благоприятным образом отражается её абсолютнейшее удовлетворение своей личной жизнью.

Фото: личный архив Никаса Сафронов

- Алле и Максиму невероятно повезло – они смогли найти друг друга и создать очень крепкую семью, - говорит художник. – У них редкая в наши дни семейная идиллия – им очень хорошо вместе, они воспитывают прекрасных детей, которые живут в атмосфере любви и взаимопонимания. Поверьте, в таких условиях любая женщина будет расцветать и без пластики.

Никас также считает, что и позднее материнство тоже сыграло свою позитивную роль.

- Очень многие женщины, родив ребёнка в том возрасте, когда некоторые уже становятся бабушками, молодеют, - делится с нами Сафронов. – Я неоднократно замечал это за многими своими знакомыми, которые отважились завести детей, будучи совсем не юными девушками, - позднее материнство очень украшает женщин. А помножьте все это на любовь близких – а Максим просто боготворит Аллу – и вы получите «эффект пластики»: счастье всегда преображает человека.

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