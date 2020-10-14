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«Я ухожу из студии!» Долину одолел страх на съемках шоу «Вундеркинды»

Певица испугалась змей

Фото: Пресс-служба телеканала "Пятница!"

 На телеканале «Пятница!» 19 октября в 21:00 стартует проект «Вундеркинды»  — гейм-шоу, в котором дети будут зарабатывать деньги своими талантами. Ведущий проекта — блогер Роман Каграманов. Одной из первых звездных гостей программы стала певица Лариса Долина. «Собеседнику» до эфира стали известны  некоторые подробности съемок.

 Компанию артистке на съемках первого выпуска «Вундеркиндов» составил тиктокер Артур Бабич. По правилам гейм-шоу, звезды с помощью интуиции и подсказок ведущего должны угадать, каким талантом обладает каждый ребенок. За каждую ошибку команда детей получает денежный приз. В проекте примут участие больше ста талантливых детей из разных городов России от 3 до 16 лет. Среди них юные физики, композиторы, вокалисты, танцоры, рекордсмены Книги рекордов России и детской Книги мировых рекордов, армянской книги рекордов, обладательница самых длинных волос России, ребенок-магнит, дрессировщица мини-пигов, гипнотизер животных и многие другие. В команде вундеркиндов первого выпуска оказался девятилетний Аким Лавелин. У мальчика из Краснодара необычный талант: он юный серпентолог. С раннего детства Аким увлекается змеями. 

Я тут же ухожу из студии, я боюсь, даже не представляете как! - заявила 66-летняя Долина, узнав о способностях ребенка. А увидев змей в руках у Акима, добавила -Да неужели! Господи, какой ужас! 

Фото: Пресс-служба телеканала "Пятница!"

Несмотря на то, что маленький серпентолог вместе со змеями находились в нескольких метрах от Ларисы Долиной, артистку это не успокаивало.

Какой ты смелый и бесстрашный! А можно попросить унести змей? — не выдержав, обратилась певица к  ассистентам по реквизиту.

Спустя несколько минут,  только после того, как змеи покинули студию, съемки продолжились. 

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