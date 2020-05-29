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«Врагу не пожелаю!» Полина Гагарина – о панических атаках в браке с Исхаковым

Певица намекнула, что страдала затяжной депрессией почти четыре года и исцелилась только после развода

Фото: Instagram/gagara1987

34-летняя певица не любит рассказывать о личной жизни, но недавно неожиданно призналась в том, что на протяжении четырёх лет страдала мучительными паническими атаками.

Звезда не назвала причину своего тяжелого психологического состояния, но намекнула, что оно стало следствием затяжной депрессии. А когда два года назад в ее жизни произошли некоторые перемены ( Гагарина рассталась с супругом – Ред.), то все как рукой сняло.

Напомним, расставание певицы с фотографом Дмитрием Исхаковым было тяжелым: бывший муж до сих пор таит на нее обиды и не разрешает вывозить дочь заграницу. Однако об истинных причинах развода супруги никогда не рассказывали.

Только теперь выяснилось, что нелегко пришлось не только Дмитрию, но и самой Полине.

Врагу не пожелаю! Они заставали меня везде. Даже в самолете. Последние почти 2 года их нет! С тех пор, как в моей жизни случились перемены. От этого делаю вывод, что паническая атака – это затяжная депрессия.
- Полина Гагарина
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