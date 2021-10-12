Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:07

Вот это поворот: Игорь Крутой стал продюсером токеров

Именитый композитор начал помогать молодым талантам

Фото: стоп-кадр из клипа "Ветка каштана"

Игорь Крутой, как известно, является сторонником экспериментов и актуальных направлений. Поэтому не так давно именитый композитор открыл «Крутой хаус». Это первый и единственный Тик-ток дом, который поймал хайп на остросюжетной тематике. «Крутышки» уже вышли на мировую аудиторию. За несколько последних месяцев у них появилось больше миллиона подписчиков.

В «Крутом хаусе» композитора на сегодняшний день уже проживают несколько харизматичных жителей.

- Алина Мур - первая в хаусе, набравшая три с половиной миллиона подписчиков. Снимает интересные и жизнерадостные ролики. Алина успела засветиться на Испанских телеканалах с остросюжетными роликами в ТТ. У неё уже сотни фан-аккаунтов.

- Коди Миллер,  взлетевший с 300 тысяч до 2 млн. подписчиков в Тик-токе. Размещает видео в Тик-токе, Ютубе и Инстаграме. Люди называют его королем жёлтого.

Фото: пресс-служба Игоря Крутого
В "Крутом хаусе" много ярких личностей

- Мистер Андрей завоевал свои 1,5 млн. подписчиков благодаря постоянной смене образов.

- Мистер Фрикбард покоряет харизмой и неординарной внешностью. Подписчики его называют братом Круэллы де Виль: в нём живут две личности, чёрная и белая, и никому неизвестно, какая из них победит. Этой интригой он и завоевал любовь аудитории.

Артём и Елизавета - руководство, чья поддержка, отзывчивость, самоконтроль и целеустремлённость нравится миллионам!

Несмотря на поддержку токеров, Крутой признается: уходить из привычной сферы деятельности он не собирается. Недавно композитор представил премьеру песни «Имя твое» на стихи Марины Цветаевой, которую исполнила его давняя подруга Ирина Аллегрова.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Шоу-бизнес 6 дней назад

Николай Басков: «В душе я мальчик!»

Расследование 5 дней назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 6 дней назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Шоу-бизнес 6 минут назад

рассказала, как к киноэкипажу отнеслись иностранные космонавтаы и традициях на МКС

Шоу-бизнес 37 минут назад

«Аж на зубах хрустит!» Блогер-миллионник накормил золотом московский бомонд

Культура и ТВ 2 часа назад

Марк Варшавер — владелец офшоров из «Пандоры»?

Культура и ТВ 5 часов назад

«Чиж и компания» споёт даже тем, у кого нет QR-кода

Шоу-бизнес 5 часов назад

«Врагу не пожелаю!» Полина Гагарина – о панических атаках в браке с Исхаковым

Культура и ТВ 13 часов назад

Директор театра имени Вахтангова станет советником Александра Калягина

Шоу-бизнес 14 часов назад

Дочь Шойгу рассказала, как похудела после родов

Шоу-бизнес 14 часов назад

Экс-домработница Пугачёвой: «Другие артисты завидуют Алле и злятся на неё»

Шоу-бизнес 16 часов назад

«Всегда будет болеть». Дочь Заворотнюк рассказала, как пережить смерть близкого человека

Шоу-бизнес 16 часов назад

Лиза Пескова рассказала, за кого собирается выйти замуж

Спорт 17 часов назад

Путин впервые поздравил чемпионов по компьютерным играм, но депутат-конькобежец усомнилась в полезности такого успеха

Культура и ТВ 18 часов назад

Владимир Познер готовится к творческим вечерам

Шоу-бизнес 23 часа назад

Модель Славы Зайцева: Вокруг кутюрье всегда крутились подхалимы

Шоу-бизнес 1 день назад

Ольга Спиркина о признании Прокловой: "Про их роман с Табаковым я знала.."

Культура и ТВ 1 день назад

«У нас в 80-х это случалось нередко»: БГ поддержал Васю Обломова, концерт которого власти сорвали в Питере

Культура и ТВ 2 дня назад

«Теперь это "Шкалик" и "Наливайкин"»: в сети посмеялись над новым фото Электроника и Сыроежкина

Культура и ТВ 2 дня назад

Концерт Васи Обломова разогнали в день 60-летия Евгения Хавтана. Артист успел спеть три песни

Шоу-бизнес 2 дня назад

Выступавшую в Госдуме блогершу Сашу Спилберг обвинили в фейковой пропаже

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика