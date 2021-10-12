Вот это поворот: Игорь Крутой стал продюсером токеров

Игорь Крутой, как известно, является сторонником экспериментов и актуальных направлений. Поэтому не так давно именитый композитор открыл «Крутой хаус». Это первый и единственный Тик-ток дом, который поймал хайп на остросюжетной тематике. «Крутышки» уже вышли на мировую аудиторию. За несколько последних месяцев у них появилось больше миллиона подписчиков.

В «Крутом хаусе» композитора на сегодняшний день уже проживают несколько харизматичных жителей.

- Алина Мур - первая в хаусе, набравшая три с половиной миллиона подписчиков. Снимает интересные и жизнерадостные ролики. Алина успела засветиться на Испанских телеканалах с остросюжетными роликами в ТТ. У неё уже сотни фан-аккаунтов.

- Коди Миллер, взлетевший с 300 тысяч до 2 млн. подписчиков в Тик-токе. Размещает видео в Тик-токе, Ютубе и Инстаграме. Люди называют его королем жёлтого.