Вот это поворот: Игорь Крутой стал продюсером токеров
Именитый композитор начал помогать молодым талантам
Игорь Крутой, как известно, является сторонником экспериментов и актуальных направлений. Поэтому не так давно именитый композитор открыл «Крутой хаус». Это первый и единственный Тик-ток дом, который поймал хайп на остросюжетной тематике. «Крутышки» уже вышли на мировую аудиторию. За несколько последних месяцев у них появилось больше миллиона подписчиков.
В «Крутом хаусе» композитора на сегодняшний день уже проживают несколько харизматичных жителей.
- Алина Мур - первая в хаусе, набравшая три с половиной миллиона подписчиков. Снимает интересные и жизнерадостные ролики. Алина успела засветиться на Испанских телеканалах с остросюжетными роликами в ТТ. У неё уже сотни фан-аккаунтов.
- Коди Миллер, взлетевший с 300 тысяч до 2 млн. подписчиков в Тик-токе. Размещает видео в Тик-токе, Ютубе и Инстаграме. Люди называют его королем жёлтого.
- Мистер Андрей завоевал свои 1,5 млн. подписчиков благодаря постоянной смене образов.
- Мистер Фрикбард покоряет харизмой и неординарной внешностью. Подписчики его называют братом Круэллы де Виль: в нём живут две личности, чёрная и белая, и никому неизвестно, какая из них победит. Этой интригой он и завоевал любовь аудитории.
Артём и Елизавета - руководство, чья поддержка, отзывчивость, самоконтроль и целеустремлённость нравится миллионам!
Несмотря на поддержку токеров, Крутой признается: уходить из привычной сферы деятельности он не собирается. Недавно композитор представил премьеру песни «Имя твое» на стихи Марины Цветаевой, которую исполнила его давняя подруга Ирина Аллегрова.