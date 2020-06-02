Опасней, чем Covid: адвокат Тарзана - о преступной банде мошенниц, атакующих звезд

Таганский суд признал Антонину Саввидес виновной в вымогательстве у Сергея Глушко 2-х миллионов рублей за нераспространение в СМИ личных сведений, порочащих потерпевшего и его близких. На днях обвиняемую приговорили к пяти годам колонии общего режима.

- Обстоятельства дела исследовались в закрытом судебном заседании. Их разглашение недопустимо, так как речь шла о частной жизни людей, - рассказывает адвокат Сергея Глушко Александра Николаева. - Однако общественная значимость проблемы обязывает напомнить о том, что привело к столь тяжелым последствиям и угрожает обществу не меньше, чем COVID. Это - монетизация, наличие рынка «шокирующей» информации, основанной на сплетнях и фейках о частной жизни. За денежную приманку в эту индустрию кто только не вовлечен …