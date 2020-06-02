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Опасней, чем Covid: адвокат Тарзана - о преступной банде мошенниц, атакующих звезд

Вымогавшую у Сергея Глушко 2 миллиона рублей посадили. Но наказаны еще не все

Таганский суд признал Антонину Саввидес виновной в вымогательстве у Сергея Глушко 2-х миллионов рублей за нераспространение в СМИ личных сведений, порочащих потерпевшего и его близких. На днях обвиняемую приговорили к пяти годам колонии общего режима.

- Обстоятельства дела исследовались в закрытом судебном заседании. Их разглашение недопустимо, так как речь шла о частной жизни людей, - рассказывает адвокат Сергея Глушко Александра Николаева. - Однако общественная значимость проблемы обязывает напомнить о том, что привело к столь тяжелым последствиям и угрожает обществу не меньше, чем COVID. Это - монетизация, наличие рынка «шокирующей» информации, основанной на сплетнях и фейках о частной жизни. За денежную приманку в эту индустрию кто только не вовлечен …

Фото: личный архив
Адвокат Сергея Александра Николаева

Из произошедшего с Глушко очевидно, что Саввидес была лишь элементом преступной банды аферисток, собирающей, покупающей-продающей и распространяющей частные сведения на бескрайние просторы Интернета, теле- и разных других «каналов» и «канализаций», - считает представитель Глушко. Привлечение к ответственности других участников - дело времени. Не все процессы пока завершены, и даже не все пока еще начаты.

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