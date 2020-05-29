Лариса Гузеева выписалась из больницы и поблагодарила врачей за спасение

Лариса Андреевна провела в Коммунарке более трёх недель. Её госпитализировали 26 сентября, после чего она какое-то время не выходила на связь - не было сил. Затем телеведущая опубликовала несколько постов в Инстаграм, сообщив, что идёт на поправку, но все ещё опасается за свою жизнь.

«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь».

«Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым- отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела всё, что было до. Буду учиться всему заново- вирус жестокий. Слава Богу за всё!»