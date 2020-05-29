Лариса Гузеева выписалась из больницы и поблагодарила врачей за спасение
62-летняя телеведущая празднует второе рождение с семьёй и близкими
Лариса Андреевна провела в Коммунарке более трёх недель. Её госпитализировали 26 сентября, после чего она какое-то время не выходила на связь - не было сил. Затем телеведущая опубликовала несколько постов в Инстаграм, сообщив, что идёт на поправку, но все ещё опасается за свою жизнь.
«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь».
«Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым- отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела всё, что было до. Буду учиться всему заново- вирус жестокий. Слава Богу за всё!»
Во время её болезни программа "Давай поженимся" шла в записи. Съёмочная группа с нетерпением ждала выздоровления Ларисы. И вот этот день настал! Сегодня актриса объявила о своём возвращении домой и поблагодарила врачей Коммунарки за то, что спасли ей жизнь.
«Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке! Вы мои герои и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо!»
На вопрос о том, почему она благодарит только врачей Коммунарки, Гузеева ответила: «Я здесь лежала».
Теперь ей предстоит долгий процесс реабилитации, ну а сейчас Лариса Андреевна празднует с близкими своё второе рождение.
Поздравляем актрису с выпиской и желаем ей долгих лет жизни!