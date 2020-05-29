Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 20:35

Лариса Гузеева выписалась из больницы и поблагодарила врачей за спасение

62-летняя телеведущая празднует второе рождение с семьёй и близкими

Фото: Агентство «Москва»

Лариса Андреевна провела в Коммунарке более трёх недель. Её госпитализировали 26 сентября, после чего она какое-то время не выходила на связь - не было сил. Затем телеведущая опубликовала несколько постов в Инстаграм, сообщив, что идёт на поправку, но все ещё опасается за свою жизнь.

«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь».

«Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым- отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела всё, что было до. Буду учиться всему заново- вирус жестокий. Слава Богу за всё!»

Во время её болезни программа "Давай поженимся" шла в записи. Съёмочная группа с нетерпением ждала выздоровления Ларисы. И вот этот день настал! Сегодня актриса объявила о своём возвращении домой и поблагодарила врачей Коммунарки за то, что спасли ей жизнь. 

«Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке! Вы мои герои и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо!»

На вопрос о том, почему она благодарит только врачей Коммунарки, Гузеева ответила: «Я здесь лежала».

Теперь ей предстоит долгий процесс реабилитации, ну а сейчас Лариса Андреевна празднует с близкими своё второе рождение.

Поздравляем актрису с выпиской и желаем ей долгих лет жизни!

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Шоу-бизнес 6 дней назад

Николай Басков: «В душе я мальчик!»

Расследование 6 дней назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Культура и ТВ 1 час назад

Ольга Остроумова: «Да, я эгоистка и акции мои!» Премьера в театре Моссовета

Шоу-бизнес 2 часа назад

Даня Милохин, воспитанный в детдоме, заявил, что не помогал детским домам и не считает нужным это делать

Шоу-бизнес 4 часа назад

«Серов должен покаяться»‎. Бывшая женщина заболевшего артиста решила вспомнить о его грехах

Шоу-бизнес 6 часов назад

Опасней, чем Covid: адвокат Тарзана - о преступной банде мошенниц, атакующих звезд

Шоу-бизнес 6 часов назад

«Я ухожу из студии!» Долину одолел страх на съемках шоу «Вундеркинды»

Культура и ТВ 6 часов назад

Забыли, как ходить, но фильм окупится. Самые яркие цитаты с пресс-конференции Юлии Пересильд

Шоу-бизнес 6 часов назад

«До инвалидности недалеко…» У Пугачевой обнаружили целый «букет» проблем с позвоночником

Шоу-бизнес 8 часов назад

Юлия Пересильд рассказала об отношениях с иностранными космонавтами и традициях на МКС

Шоу-бизнес 8 часов назад

Вот это поворот: Игорь Крутой стал продюсером токеров

Шоу-бизнес 9 часов назад

«Аж на зубах хрустит!» Блогер-миллионник накормил золотом московский бомонд

Культура и ТВ 11 часов назад

Марк Варшавер — владелец офшоров из «Пандоры»?

Культура и ТВ 13 часов назад

«Чиж и компания» споёт даже тем, у кого нет QR-кода

Шоу-бизнес 13 часов назад

«Врагу не пожелаю!» Полина Гагарина – о панических атаках в браке с Исхаковым

Культура и ТВ 22 часа назад

Директор театра имени Вахтангова станет советником Александра Калягина

Шоу-бизнес 23 часа назад

Дочь Шойгу рассказала, как похудела после родов

Шоу-бизнес 23 часа назад

Экс-домработница Пугачёвой: «Другие артисты завидуют Алле и злятся на неё»

Шоу-бизнес 1 день назад

«Всегда будет болеть». Дочь Заворотнюк рассказала, как пережить смерть близкого человека

Шоу-бизнес 1 день назад

Лиза Пескова рассказала, за кого собирается выйти замуж

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика