«До инвалидности недалеко…» У Пугачевой обнаружили целый «букет» проблем с позвоночником

Остеопат Илья Бурлаковский бьет тревогу. Он хочет спасти главную звезду шоу-бизнеса Аллу Пугачеву. По словам медика, артистка страдает от серьезных заболеваний позвоночника и, если в ближайшее время она не обратится за помощью профессионалов, то и вовсе рискует оказаться в инвалидном кресле. Своими опасениями Бурлаковский поделился с «Собеседником».

Илья Бурлаковский – автор методики лечения позвоночника без хирургических вмешательств. Медика не на шутку встревожили недавние фотографии Пугачевой в интернете. По его словам, осанка певицы ухудшается с каждым днем.

- О проблемах с позвоночником у Примадонны известно еще с начала весны, - уверяет Бурлаковский. – Тогда врачи поставили Пугачевой сколиоз 3 степени. Сейчас, спустя полгода, я заметил, что к этому достаточно серьезному диагнозу прибавился еще и так называемый «вдовий горбик». Не воспринимайте превратно, с Максимом Галкиным все хорошо, он жив и здоров. На самом деле, «вдовий горбик» - это негласный медицинский термин, который используют врачи в постановке диагноза климактерический горб, он возникает у некоторых женщин, прошедших период менопаузы и климакса.

Стоит отметить, что у болезни, которую озвучил врач, есть еще несколько названий. К примеру, ее также окрестили «бизоньим рогом». Причиной этой патологии является отложение жировой ткани в области седьмого позвонка. Жировые клетки быстро накапливаются в местах наименьше подвижности. Самым уязвимым местом является шея. Вдовий горб часто имеет свойство быстро увеличиваться в размерах.

- Само по себе заболевание не опасное, - успокаивает врач. – При правильной постановке диагноза, риск развития осложнений минимален. До недавнего времени от этого недуга избавлялись исключительно хирургическим путем, но сейчас медицина сделала большие шаги вперед. Однако, ситуация Аллы Борисовны все же усугубляется сколиозом. Поэтому, если сейчас не заняться лечением этого недуга, можно получить серьезные осложнения. Необходимо разбить ее вдовий горбик немедленно! Иначе к основным проблемам певицы может добавиться остеохондроз шейного отдела позвоночника с разрушением суставов. А потом и до инвалидности недалеко. Пугачевой срочно нужно задуматься о своем здоровье!