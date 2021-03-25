Даня Милохин, воспитанный в детдоме, заявил, что не помогал детским домам и не считает нужным это делать

Один из самых популярных и высокооплачиваемых молодых блогеров Рунета Даня Милохин принял участие в YouTube-шоу «Вопрос ребром», где одна из зрительниц спросила, помогает ли Милохин детскому дому, в котором он воспитывался.

«Я не помогаю никакому детскому дому. Я считаю, что их нельзя жалеть. Все вокруг жалеют детей из детских домов, и они себя жалеют, – вот мы такие, без родителей, а мы – нет. И тем самым они неправильно воспитываются. Все себя жалеют, а когда ещё вокруг все их жалеют, им ещё хуже. Я не помогаю»

, – ответил Милохин. Сидевший рядом с ним рэпер Баста попросил Милохина никогда так больше не говорить, на что блогер с недоумением спросил: «Почему?»

Ранее Данила Милохин в шоу «Что было дальше?» рассказал историю, как в 9 лет, он, будучи воспитанником детского дома, участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию в лесу. В итоге он заблудился, а когда вышел в город и нашёл взрослого человека, который позвонил в детдом, выяснилось, что его никто не искал.

С 3 до 13 лет Даня воспитывался в оренбургском детском доме, где директором была приёмная мать Юрия Шатунова – Валентина Тазекенова.