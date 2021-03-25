Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 19:12

Даня Милохин, воспитанный в детдоме, заявил, что не помогал детским домам и не считает нужным это делать

Ранее блогер рассказывал, как в 9 лет потерялся на соревнованиях в лесу, а никто из детского дома не стал его искать

Фото: скриншот YouTube-канал «Вопрос ребром»

Даня Милохин

Один из самых популярных и высокооплачиваемых молодых блогеров Рунета Даня Милохин принял участие в YouTube-шоу «Вопрос ребром», где одна из зрительниц спросила, помогает ли Милохин детскому дому, в котором он воспитывался.

«Я не помогаю никакому детскому дому. Я считаю, что их нельзя жалеть. Все вокруг жалеют детей из детских домов, и они себя жалеют, – вот мы такие, без родителей, а мы – нет. И тем самым они неправильно воспитываются. Все себя жалеют, а когда ещё вокруг все их жалеют, им ещё хуже. Я не помогаю»

, – ответил Милохин. Сидевший рядом с ним рэпер Баста попросил Милохина никогда так больше не говорить, на что блогер с недоумением спросил: «Почему?»

Ранее Данила Милохин в шоу «Что было дальше?» рассказал историю, как в 9 лет, он, будучи воспитанником детского дома, участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию в лесу. В итоге он заблудился, а когда вышел в город и нашёл взрослого человека, который позвонил в детдом, выяснилось, что его никто не искал.

С 3 до 13 лет Даня воспитывался в оренбургском детском доме, где директором была приёмная мать Юрия Шатунова – Валентина Тазекенова.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Шоу-бизнес 6 дней назад

Николай Басков: «В душе я мальчик!»

Расследование 6 дней назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Культура и ТВ 1 минуту назад

Ольга Остроумова: «Да, я эгоистка и акции мои!» Премьера в театре Моссовета

Шоу-бизнес 2 часа назад

«Серов должен покаяться»‎. Бывшая женщина заболевшего артиста решила вспомнить о его грехах

Шоу-бизнес 4 часа назад

Опасней, чем Covid: адвокат Тарзана - о преступной банде мошенниц, атакующих звезд

Шоу-бизнес 4 часа назад

«Я ухожу из студии!» Долину одолел страх на съемках шоу «Вундеркинды»

Культура и ТВ 4 часа назад

Забыли, как ходить, но фильм окупится. Самые яркие цитаты с пресс-конференции Юлии Пересильд

Шоу-бизнес 4 часа назад

«До инвалидности недалеко…» У Пугачевой обнаружили целый «букет» проблем с позвоночником

Шоу-бизнес 6 часов назад

Юлия Пересильд рассказала об отношениях с иностранными космонавтами и традициях на МКС

Шоу-бизнес 6 часов назад

Вот это поворот: Игорь Крутой стал продюсером токеров

Шоу-бизнес 7 часов назад

«Аж на зубах хрустит!» Блогер-миллионник накормил золотом московский бомонд

Культура и ТВ 9 часов назад

Марк Варшавер — владелец офшоров из «Пандоры»?

Культура и ТВ 11 часов назад

«Чиж и компания» споёт даже тем, у кого нет QR-кода

Шоу-бизнес 11 часов назад

«Врагу не пожелаю!» Полина Гагарина – о панических атаках в браке с Исхаковым

Культура и ТВ 20 часов назад

Директор театра имени Вахтангова станет советником Александра Калягина

Шоу-бизнес 21 час назад

Дочь Шойгу рассказала, как похудела после родов

Шоу-бизнес 21 час назад

Экс-домработница Пугачёвой: «Другие артисты завидуют Алле и злятся на неё»

Шоу-бизнес 22 часа назад

«Всегда будет болеть». Дочь Заворотнюк рассказала, как пережить смерть близкого человека

Шоу-бизнес 23 часа назад

Лиза Пескова рассказала, за кого собирается выйти замуж

Спорт 1 день назад

Путин впервые поздравил чемпионов по компьютерным играм, но депутат-конькобежец усомнилась в полезности такого успеха

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика