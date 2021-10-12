«Аж на зубах хрустит!» Блогер-миллионник накормил золотом московский бомонд

Для большинства людей понедельник- день тяжелый, но только не для блогеров, которые в начале недели «кутили» всю ночь. На свой праздник Богач потратил, ни много ни мало, три миллиона рублей. Гостей блогер-миллионник угощал пловом с корейкой, покрытой золотом. Порция такого блюда стоит около 100 тысяч рублей, здесь же был целый казан.

Поздравить именинника пришли HammАli и Navai, Гусейн Гасанов, Птаха, Назима, Дима Гордей, Дима Красилов и многие другие селебрити и блогеры.

Близкий друг Богача известный блогер Гусейн Гасанов подарил виновнику торжества 50 тысяч долларов, три с половиной миллиона рублей, в честь юбилея их дружбы.

– Знаете, как мы с Вадиком познакомились? Пять лет назад я приехал в Москву, и первую квартиру помог снять мне именно он, как сейчас помню: 120 000 рублей, на Красных Воротах, – вспоминает Гасанов. – И вот, до сих пор мы дружим, он один из моих самых близких друзей. Получается, что нашей дружбе уже пять лет, поэтому я решил символично подарить Вадиму 50 тысяч долларов.