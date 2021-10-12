«Аж на зубах хрустит!» Блогер-миллионник накормил золотом московский бомонд
Звездный риелтор Вадим Богач с размахом отметил свое 35-летие. На празднике присутствовали известные блогеры и музыканты
Для большинства людей понедельник- день тяжелый, но только не для блогеров, которые в начале недели «кутили» всю ночь. На свой праздник Богач потратил, ни много ни мало, три миллиона рублей. Гостей блогер-миллионник угощал пловом с корейкой, покрытой золотом. Порция такого блюда стоит около 100 тысяч рублей, здесь же был целый казан.
Поздравить именинника пришли HammАli и Navai, Гусейн Гасанов, Птаха, Назима, Дима Гордей, Дима Красилов и многие другие селебрити и блогеры.
Близкий друг Богача известный блогер Гусейн Гасанов подарил виновнику торжества 50 тысяч долларов, три с половиной миллиона рублей, в честь юбилея их дружбы.
– Знаете, как мы с Вадиком познакомились? Пять лет назад я приехал в Москву, и первую квартиру помог снять мне именно он, как сейчас помню: 120 000 рублей, на Красных Воротах, – вспоминает Гасанов. – И вот, до сих пор мы дружим, он один из моих самых близких друзей. Получается, что нашей дружбе уже пять лет, поэтому я решил символично подарить Вадиму 50 тысяч долларов.
Актер Дима Красилов, прославившийся танцем в клипе «Little Big» был поражен размахом праздника:
– Господи! Да это, пожалуй, один из самых памятных праздников, на которых я когда-либо был, – делится с нами Красилов. – Плов с золотом, где такое вообще видано? Оно аж на зубах хрустит! Вот она – золотая жизнь прекрасного Вадима Богача, которую сегодня он нам великодушно приоткрыл, позволив вместе с ним вкусить все ее прелести.
Мы спросили у Богача, как он относится к негативной реакции общества на пышные празднества блогеров.
– Не знаю, как другие, но вот я – простой парень, выросший в простой советской семье, без отца и особого достатка, – вообще никогда никому не завидовал, – отвечает нам блогер. И, возможно, это какая-то «суперспособность», когда ты искренне умеешь радоваться за других людей. В итоге Вселенная тебе благоволит и всегда отвечает на твои запросы положительно, когда ты чист в своих мыслях и чувствах. Смело утверждаю это, как человек, прошедший путь от простого пацана, который приехал в Москву без единого рубля и пришедший к тому, что имею сейчас. Я всегда искренне радовался за всех, кому везло больше и тем, кто достигал большего. И верю, что именно поэтому многое мне возвращается в материальном плане. Ну, а «дорогие» угощения... Все-таки не каждый день – день рождения, а тем более, юбилей. Не вижу причин не подать что-то по-настоящему особенное, что всех удивит и запомнится надолго.