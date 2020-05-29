«Всегда будет болеть». Дочь Заворотнюк рассказала, как пережить смерть близкого человека
Анна Заворотнюк до сих пор не может исцелиться от депрессии после болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк давно не скрывает: тяжёлая болезнь мамы надолго выбила её из колеи и повергла в депрессию. Анна до сих пор работает с психологом, но пока не считает себя на сто процентов исцелившейся.
– Мне уже гораздо лучше, чем было, это факт. Я думаю, что я на пути к выздоровлению, – сказала Анна. Но тут же заметила, что исцеление душевных травм – процесс не быстрый и нелёгкий.
Также Анна поведала, что смерть близкого человека невозможно забыть и отпустить. Нужно просто научиться жить с этим. «Всегда будет болеть», - сообщила девушка.
Поклонники тут же забеспокоились: о ком конкретно говорит с таким знанием дела дочь тяжело больной актрисы, которая давно пропала из поля зрения. Возможно, об умершем в 2014 году дедушке?