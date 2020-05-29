«Всегда будет болеть». Дочь Заворотнюк рассказала, как пережить смерть близкого человека

Дочь Анастасии Заворотнюк давно не скрывает: тяжёлая болезнь мамы надолго выбила её из колеи и повергла в депрессию. Анна до сих пор работает с психологом, но пока не считает себя на сто процентов исцелившейся.

– Мне уже гораздо лучше, чем было, это факт. Я думаю, что я на пути к выздоровлению, – сказала Анна. Но тут же заметила, что исцеление душевных травм – процесс не быстрый и нелёгкий.