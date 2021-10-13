Ольга Спиркина о признании Прокловой: "Про их роман с Табаковым я знала.."
Телеведущая и актриса рассказала в нашем эксклюзивном интервью о тяжелых отношениях с матерью, своих разводах, а также высказалась о скандале с Прокловой, которая обвинила в домогательствах Табакова, не называя его имени
- В одном из интервью вы признались, что ваша мама «Сталин в юбке», как на вас повлияло ее воспитание?
- Я всю жизнь пыталась заслужить ее похвалу, а она всегда только критиковала - жесткая женщина, никогда не приголубит. Когда я стала дважды мамой, стала видеть в мамином воспитании и хорошие, и плохие стороны. Я очень закаленная, невероятно самостоятельная, сильная благодаря маме, но, конечно, мне не хватало любви, я долго страдала от заниженной самооценки, любую похвалу воспринимала в штыки. Сейчас маме уже больше 80-ти, и я всегда прихожу ей на подмогу, и слежу за ее здоровьем. Все, что она могла мне дать – она дала. И да, она всегда младшую сестру любила больше, чем меня, - это очевидно, у них другая связь. Как- то мама в шутку сказала: «В семье не без урода», но как вы знаете, в каждой шутке есть доля шутки. Я с этим жила и живу по сей день.
- Такое воспитание – причина вашего раннего замужества?
- Конечно, я хотела уйти из дома. Это сейчас можно снять квартиру, а в те годы уйти из дома можно было только выйдя замуж, что я и сделала, став женой своего однокурсника, мне тогда и 19-ти не было.
- А зачем вы столько раз пробовали себя в браке, при всей вашей самодостаточности?
- Не знаю даже, сейчас думаю: наверное, не стоило, последние браки – уж точно. Это все моя поспешность и эмоциональность. Вообще, я за брак. Поэтому я всю жизнь искала теплых и надежных отношений. В итоге, я все время разочаровывалась. Говорят же: чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Я слишком хорошо, по своей натуре, отношусь к людям, даже лучше, чем они ко мне.
- Вы жалеете о каком- либо из ваших разводов?
- Да, о разводе со вторым мужем Алексеем Новиковым, которого уже нет в живых. Он – папа моей первой дочери, прекрасный журналист, который трудился в «КП», работал пресс- секретарем у Ельцина, именно он посвятил меня в журналистику. Он был мне ровней, абсолютно, но также был сильно пьющим человеком. Из- за этого мы развелись после восьми лет совместной жизни. Я была молодой, мне было двадцать девять лет, нужно было, наверное, подождать, бороться. Я развелась, любя, от отчаяния. Он очень меня любил. Думаю, он был бы жив, не разведись мы тогда.
- Назовете имя отца вашей второй дочери.
- Вы знаете, здесь тоже не стоило, может, разводиться, но есть вещи, которые я до сих пор ему не простила. Это был брак по любви, и наша дочь была желанным ребенком. Я его по- прежнему называю Давидушка, а он меня Аленушка, нас объединяет дочь.
- Писали, что всему виной ваша неудачная пластическая операция.
- Это была не операция, кстати, а нити. Решилась я на все это, потому что он мне изменял. Я очень много работала, снималась с утра до вечера на протяжении трех с половиной лет. Когда я поняла, что муж мне изменяет, у меня никак не могло это уместиться в голове, ведь я была прекрасной женой и любовницей. На меня обращали внимание множество мужчин, а мой муж повел себя вот так. Вот я и пошла на эту процедуру, о которой потом пожалела.
- А что случилось с пятым мужем, Дмитрием Кончаловским? В сети также пишут разнообразные версии вашего расставания.
- Мы до сих пор не развелись, но живем раздельно. Я выяснила, что он – пьющий человек, второй раз на эти грабли наступать не хочу. Мы в браке четыре года, но два года вместе не живем. Не хочу возиться с бумагами, поэтому никак не дойдем до ЗАГСа, а он все еще надеется, думает, что я ушла от него на эмоциях. Сейчас я одна, и мне хорошо, не хочу никого воспитывать, лечить, устала быть Матерью Терезой.
- Когда вся Россия обсуждала откровения Прокловой относительно вашего педагога Табакова, вы ни проронили ни слова, что думаете об этом?
- Хороший вопрос. Я считаю, что это безобразие: дождаться его смерти, а потом отыграться на нем и сделать себе пиар. Все догадались, конечно, о ком была речь в признании Прокловой, все всё знали. Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом же она не рассказала. О таких вещах надо молчать. Представляете, сколько скелетов у нас в шкафу, а давайте мы все достанем и будем выставлять напоказ. Одна дело, - говорить об этом в суде, а другое – ради скандала. Отомстить? Он умер, ты ему больно не сделаешь. Что бы там с Табаковым не было в моей жизни, я его люблю. Он демонстративно не пришел на мою первую свадьбу в Табакерке - у нас с ним были разные отношения. Но он мэтр, гений, мой учитель – не могу объяснить любовь к нему. Я сейчас говорю, и у меня слезы наворачиваются. Он мне дал профессию, взрастил.
Большое интервью Спиркиной вы можете прочитать в свежем номере "ЖГ"