Ольга Спиркина о признании Прокловой: "Про их роман с Табаковым я знала.."

- В одном из интервью вы признались, что ваша мама «Сталин в юбке», как на вас повлияло ее воспитание?

- Я всю жизнь пыталась заслужить ее похвалу, а она всегда только критиковала - жесткая женщина, никогда не приголубит. Когда я стала дважды мамой, стала видеть в мамином воспитании и хорошие, и плохие стороны. Я очень закаленная, невероятно самостоятельная, сильная благодаря маме, но, конечно, мне не хватало любви, я долго страдала от заниженной самооценки, любую похвалу воспринимала в штыки. Сейчас маме уже больше 80-ти, и я всегда прихожу ей на подмогу, и слежу за ее здоровьем. Все, что она могла мне дать – она дала. И да, она всегда младшую сестру любила больше, чем меня, - это очевидно, у них другая связь. Как- то мама в шутку сказала: «В семье не без урода», но как вы знаете, в каждой шутке есть доля шутки. Я с этим жила и живу по сей день.

- Такое воспитание – причина вашего раннего замужества?

- Конечно, я хотела уйти из дома. Это сейчас можно снять квартиру, а в те годы уйти из дома можно было только выйдя замуж, что я и сделала, став женой своего однокурсника, мне тогда и 19-ти не было.

- А зачем вы столько раз пробовали себя в браке, при всей вашей самодостаточности?

- Не знаю даже, сейчас думаю: наверное, не стоило, последние браки – уж точно. Это все моя поспешность и эмоциональность. Вообще, я за брак. Поэтому я всю жизнь искала теплых и надежных отношений. В итоге, я все время разочаровывалась. Говорят же: чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Я слишком хорошо, по своей натуре, отношусь к людям, даже лучше, чем они ко мне.