Экс-домработница Пугачёвой: «Другие артисты завидуют Алле и злятся на неё»

В последнее время Аллу Пугачёву все чаще обвиняют в том, что она «перекрыла кислород» многим артистам. Поговаривают, что с подачи Примадонны сложности в карьере в своё время начались у Валентины Легкоступовой, Жанны Агузаровой, Михаила Муромова и других звёзд 80-90-х. Эти слухи «Собеседнику» прокомментировала экс-домработница Пугачёвой Людмила Дороднова.

Весь шоу-бизнес Дороднову ласково называет Люсей. Работать у Пугачёвой она начала в 1979 году и служила ей верой и правдой до 2005-го. После развода Аллы с Киркоровым, она перешла работать к поп-королю.

– Я для Аллы была как подруга и мама, – говорит 80-летняя Людмила. – Я не просто гладила её вещи перед концертами, но в доме была как хозяйка. Тем, что Алла меня взяла к себе на работу, она мне очень помогла. Это была такая путёвка в жизнь!

– Какая Алла Борисовна в быту?

– Очень простая. Еду всегда любила не выпендрёжную, а только чтобы все было вкусно, просто и красиво подано. Обожает селёдочку, картошечку, сосисочки, котлетки. В отличие от Филиппа, Алла часто есть супчики. Филипп их вообще не любит, предпочитает что-то остренькое, к примеру, сыр с чесночком.

Своей работе Дороднова посвятила жизнь. Она помогала певице с воспитанием дочери Кристины Орбакайте, а потом нянчила и внуков Примадонны. Собственной семьи у Люси никогда не было.

– Я никогда не рвалась, чтобы у меня была даже своя квартира, – продолжает экс-домработница. – У меня подобными вещами никогда не была забита голова. Сейчас вот живу в однокомнатной квартирке. Да, это не хоромы, но они мне никогда и не были нужны. За хоромы только деньги лишние надо платить.