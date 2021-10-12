Экс-домработница Пугачёвой: «Другие артисты завидуют Алле и злятся на неё»
Людмила Дороднова рассказала о быте и предпочтениях Примадонны
В последнее время Аллу Пугачёву все чаще обвиняют в том, что она «перекрыла кислород» многим артистам. Поговаривают, что с подачи Примадонны сложности в карьере в своё время начались у Валентины Легкоступовой, Жанны Агузаровой, Михаила Муромова и других звёзд 80-90-х. Эти слухи «Собеседнику» прокомментировала экс-домработница Пугачёвой Людмила Дороднова.
Весь шоу-бизнес Дороднову ласково называет Люсей. Работать у Пугачёвой она начала в 1979 году и служила ей верой и правдой до 2005-го. После развода Аллы с Киркоровым, она перешла работать к поп-королю.
– Я для Аллы была как подруга и мама, – говорит 80-летняя Людмила. – Я не просто гладила её вещи перед концертами, но в доме была как хозяйка. Тем, что Алла меня взяла к себе на работу, она мне очень помогла. Это была такая путёвка в жизнь!
– Какая Алла Борисовна в быту?
– Очень простая. Еду всегда любила не выпендрёжную, а только чтобы все было вкусно, просто и красиво подано. Обожает селёдочку, картошечку, сосисочки, котлетки. В отличие от Филиппа, Алла часто есть супчики. Филипп их вообще не любит, предпочитает что-то остренькое, к примеру, сыр с чесночком.
Своей работе Дороднова посвятила жизнь. Она помогала певице с воспитанием дочери Кристины Орбакайте, а потом нянчила и внуков Примадонны. Собственной семьи у Люси никогда не было.
– Я никогда не рвалась, чтобы у меня была даже своя квартира, – продолжает экс-домработница. – У меня подобными вещами никогда не была забита голова. Сейчас вот живу в однокомнатной квартирке. Да, это не хоромы, но они мне никогда и не были нужны. За хоромы только деньги лишние надо платить.
– С Пугачёвой вы давно общались?
– Полтора-два года назад историк моды Александр Васильев восстанавливал гардероб Аллы. И тогда она мне позвонила, так как у меня оставались некоторые её платья. Я их привела в порядок – отнесла в химчистку, а потом ей передала. В принципе, я могу позвонить Алле в любой момент, но нужды в этом нет. Я знаю, что она не любит, когда ей без дела звонят.
О том, что Пугачёва якобы «перекрыла кислород» другим артистам, Люся узнала благодаря телевидению. Дороднова уверена, что всё это клевета.
– Алла наоборот всем всегда помогала, – утверждает наша собеседница. – Просто в последнее время мир перевернулся, стало очень много злых людей. Они все переворачивают с ног на голову, и начинается враньё. На Аллу другие артисты злятся, потому что она такая одна, второй такой никогда не было и не будет. Хорошую песню написала для неё Лариса Рубальская «Живи спокойно, страна», каждое слово там прямо в точку. Не знаю, чем Пугачёва всем мешает. Скорее всего, ей просто завидуют. Но Алла всегда сама всего добивалась, ей никто никогда не помогал.
– Кому на ваших глазах помогла Алла Борисовна?
– Она – очень хороший экстрасенс. Если у человека болит, к примеру, голова, она может приложить свою руку к его лбу, что-то прошептать и вся боль у него уходит. Со мной лично такого не было, но это часто происходило на моих глазах. Также она долгое время помогала одному знакомому мужчине из Ростова. Он был слепым, воспитывал дочку. Пугачёва ему не раз протягивала руку помощи.
Дороднова уважает Аллу за то, что она никогда не мстит тем, кто отзывается о ней плохо. Также Люся рада, что Пугачёва живёт в счастливом браке с Максимом Галкиным и воспитывает двоих малышей-ангелочков.
– Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться, – делится Людмила. – Всё время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними. Они же и иностранные языки знают, всесторонне развиты. Да и ещё, сейчас столько новых слов развелось, которых я и не знаю. Уже не они у тебя будут что-то спрашивать, а ты у них. Алла наконец-то живёт той жизнью, о которой она всегда мечтала и которую заслужила.
А то, что у них с Максимом разница в возрасте – это ерунда. Они оба не соответствуют своим годам – в душе оба гораздо моложе! Оба красивые, интеллигентные, с чувством юмора. Вот у кого надо учиться всему! Счастья, здоровья и радости всему этому семейству