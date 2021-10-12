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Дочь Шойгу рассказала, как похудела после родов

Ксения начала ходить в зал и голодать в первый же месяц материнства

Фото: Instagram ksenia_shoigu

30-летняя дочь министра обороны РФ недавно стала мамой замечательной дочки. И сразу же начала приводить себя в форму. Делала она это на глазах своих подписчиков, делать ежедневным меню и хитростями правильного питания.

Через неделю после родов Ксения начала заниматься спортом и постепенно сбрасывать вес.

Продукты, которые ела девушка, вполне доступны и недороги: куриная грудка, белая рыба, овощной салат, хурма, огурцы, яблоки, сырники, творог, тыквенный суп...

Питалась Ксения 4 раза в день, а ещё устраивала себе 36-часовую голодовку, когда можно пить только воду. Так её организм быстро очистился и вернулся в прежнее состояние.

Фото: Instagram/ksenia_shoigu

Муж Шойгу спортивный блогер Алексей Столяров составил для супруги щадящую тренировку и всячески мотивировал её, восторгаясь её успехами в Инстаграм.

«Как ты это сделала? Всего месяц разница!!! И такой результат! Умничка!» – писал он.

Помимо тренировок и правильного питания, Ксения предпочла не сидеть с малышом дома, а сразу же начала работать и вести активный образ жизни.

Фото: Instagram/ksenia_shoigu
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