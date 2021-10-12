Дочь Шойгу рассказала, как похудела после родов
Ксения начала ходить в зал и голодать в первый же месяц материнства
30-летняя дочь министра обороны РФ недавно стала мамой замечательной дочки. И сразу же начала приводить себя в форму. Делала она это на глазах своих подписчиков, делать ежедневным меню и хитростями правильного питания.
Через неделю после родов Ксения начала заниматься спортом и постепенно сбрасывать вес.
Продукты, которые ела девушка, вполне доступны и недороги: куриная грудка, белая рыба, овощной салат, хурма, огурцы, яблоки, сырники, творог, тыквенный суп...
Питалась Ксения 4 раза в день, а ещё устраивала себе 36-часовую голодовку, когда можно пить только воду. Так её организм быстро очистился и вернулся в прежнее состояние.
Муж Шойгу спортивный блогер Алексей Столяров составил для супруги щадящую тренировку и всячески мотивировал её, восторгаясь её успехами в Инстаграм.
«Как ты это сделала? Всего месяц разница!!! И такой результат! Умничка!» – писал он.
Помимо тренировок и правильного питания, Ксения предпочла не сидеть с малышом дома, а сразу же начала работать и вести активный образ жизни.