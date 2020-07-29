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"Проблемы Распутиной идут из прошлого!" Азиза рассказала о главной причине конфликтов Маши с детьми

Азиза уверена: все публичные ссоры - неспроста

Фото: личный архив Маши Распутиной

Конфликт в семье Маши Распутиной продолжает набирать обороты. На днях в студии Андрея Малахова младшая дочь певицы Мария заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны сводного брата. При этом девушка призналась: у нее большие проблемы с родителями, а с отцом она и вовсе не общается.

В шоубизнесе откровения младшей дочери Распутиной произвели эффект разорвавшейся бомбы. Певица Азиза, которая дружна с Машей долгие годы, считает: проблемы идут из прошлого.

- Все произошедшее - огромная трагедия для Маши как для матери, как для женщины, - вздыхает Азиза. - Сейчас на нее столько всего льется – будут говорить всё: кто, во что горазд. Но общественное мнение – это все ерунда по сравнению с той травмой, с тем горем, которое Маша с лихвой хлебнула сначала от первой, а потом от второй дочерей. Проблемы с детьми у нее не потому, что Маша - плохая мать. Она - замечательная мать. Я знаю, как она относилась и относится до сих пор к своим дочерям.

- Здесь проблемы другого характера, - вздыхает Азиза. - Маша стала жертвой родового кармического проклятья, которое идет из рода в род, начиная еще с ее пра-пра-предков. Видимо, в роду Маши были большие недопонимания по женской линии. Маша и ее дочки являются очередным звеном. Остановить это можно путем знаний, которыми обладают соответствующие люди. Есть такое понятие «квантовое исцеление», когда излечивают кармические проблемы и развязываются кармические узлы. Это работа на тонком уровне. Я к таким людям не обращалась в силу того, что наша религия исключает всякого рода вмешательства в судьбы людей. Думаю, Маша тоже этого не делает в силу тех же причин. Так как мы - люди верующие, православные, мы лечим свою израненную и изодранную в клочья душу путем молитв, посещения храмов, исповеди, причастия… У Господа Бога свои виды на каждого из нас, поэтому посылаются такие испытания и Маше, и ее дочерям.

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