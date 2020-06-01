"Мы уже не сможем друг без друга!" Киркоров на юбилее Баскова сделал сенсационное признание

Николай Басков с помпой отметил 45-летний юбилей. По этому случаю в Сочи прошел концерт, на котором его поздравляли главные звезды страны. Не обошлось и без давнего соперника Баскова – Филиппа Киркорова. Поздравление поп-короля, кажется, уже по доброй традиции переросло в перепалку.

Ради Баскова Фил сменил имидж – вышел в костюме греческого бога. Пел Киркоров одну из визитных карточек Николая – «Вишневую любовь», которая, как выяснилось, является любимой песней мамы Баскова. Закончив с композицией, Киркоров перешел к поздравлениям.

- Наша дружба – это божественный дар, - заявил Филипп. – Цени его, мою любовь к тебе.

Басков от такого поздравления, кажется, даже на мгновение растерялся. Но быстро взял себя в руки и начал парировать.

- Вот смотрю на тебя, Филипп, и думаю: «Какая красота стоит напротив тебя!» - улыбнулся Николай.

- Нет, красота отражается в твоих глазах, - ответил Филипп, а спустя паузу добавил: «Мы уже друг без друга не сможем никогда!»

После выступления к Киркорову выстроилась целая очередь из поклонников, желающих подарить цветы. Букетов было много: не меньше, чем у Баскова. Николай стал помогать поп-королю собирать цветы. Фил был не против.

- Ты же знаешь: все мое – всегда твое! – заявил Киркоров.

- Напиши это в своем завещании! – потребовал Николай.

Киркоров обещал подумать. Но тут же добавил: наследство придется ждать долго. Мол, умирать он не собирается до самой глубокой старости.

- Я как-то вел один новогодний концерт, - пустился в воспоминания Басков. – И у всех артистов, которые выходили на сцену, спрашивал: «Какое вы хотите загадать желание перед Новым годом?». Все отвечали по-разному.

- А я ответил: «Хочу умереть в роскоши и старости!» - признался Филипп.

- На что я ответил: «Хочу это увидеть!» - рассмеялся Басков.

- Вот так мы и живем и проживем до старости, - подытожил Филипп.

Киркоров признался: с Басковым они давно зарыли топор войны. Теперь – не соперники, а добрые друзья. Все недопонимания между ними остались в прошлом.