«Распутина сама придёт на программу к Малахову.» Дочь певицы уличили в жестоком обмане
Продюсер Олеся Сазыкина считает, что артистка ограничивала своего ребёнка в финансах
Появление на ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» дочери Маши Распутиной вызвало шок у всей страны. Мария-младшая обвинила своего сводного брата по отцу Романа в сексуальных домогательствах. Два вечера подряд зрители и эксперты в студии наблюдали за упреками и даже рукоприкладством двух родственников по отношению к друг другу. Однако, не все поверили в этот конфликт. К примеру, продюсер Олеся Сазыкина считает, что брат и сестра разыграли спектакль в студии исключительно ради заработка.
– Мне приходилось работать с Машей Распутиной в 2002-м году, – рассказала Сазыкина «Собеседнику». – Она обратилась в нашу компанию для того, чтобы мы ей сделали большую пресс-конференцию по случаю выхода ее новой песни. Во время этого сотрудничества певица показала себя не с лучшей стороны, связь с ней после этого была нарушена.
Знаю, что в шоу-бизнесе раньше ее многие считали скандалисткой, так как если что-то ей не нравилось, она тут же начинала всем звонить и кричать в трубку как потерпевшая.
Как сейчас дела в этом плане обстоят, я не знаю. Возможно, с возрастом она успокоилась.
Олеся предполагает, что в воспитании своей дочери артистка могла проявлять чрезмерную строгость, которая и спровоцировала Марию-младшую на участие в скандальном ток-шоу.
– Возможно, Распутина финансово ограничивала свою дочь, – продолжает продюсер. – Поэтому Маша и решила подзаработать денег на телевидении. В историю с сексуальными домогательствами со стороны ее сводного брата я не верю. Думаю, что они просто с Романом придумали все это. А в шоу Малахова всегда была «желтизна». Там никто не разбирается, правду человек говорит или нет, им главное выпускать что-то скандальное.
Думаю, Маше и Роману заплатили хорошие деньги, так как сняли целых две части этой истории. Могу дать миллиард процентов, что теперь Распутина будет звонить редакторам программы и высказывать свое «фи».
А потом они снимут и третью часть, куда придет сама певица и будет рассказывать в студии о том, какая она хорошая мать, а ее все затравили. И люди ей поверят, так как народ у нас очень наивный. А затем в связи с этой историей Распутину будут приглашать и в другие программы, и она словит новую волну своей популярности.