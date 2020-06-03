«Распутина сама придёт на программу к Малахову.» Дочь певицы уличили в жестоком обмане

Появление на ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» дочери Маши Распутиной вызвало шок у всей страны. Мария-младшая обвинила своего сводного брата по отцу Романа в сексуальных домогательствах. Два вечера подряд зрители и эксперты в студии наблюдали за упреками и даже рукоприкладством двух родственников по отношению к друг другу. Однако, не все поверили в этот конфликт. К примеру, продюсер Олеся Сазыкина считает, что брат и сестра разыграли спектакль в студии исключительно ради заработка.

– Мне приходилось работать с Машей Распутиной в 2002-м году, – рассказала Сазыкина «Собеседнику». – Она обратилась в нашу компанию для того, чтобы мы ей сделали большую пресс-конференцию по случаю выхода ее новой песни. Во время этого сотрудничества певица показала себя не с лучшей стороны, связь с ней после этого была нарушена.

Знаю, что в шоу-бизнесе раньше ее многие считали скандалисткой, так как если что-то ей не нравилось, она тут же начинала всем звонить и кричать в трубку как потерпевшая.

Как сейчас дела в этом плане обстоят, я не знаю. Возможно, с возрастом она успокоилась.