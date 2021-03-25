«Крёстный отец хэви-метала» Оззи Осборн заявил, что служение дьяволу спасло его от COVID-19

Британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн рассказал о влиянии пандемии на свою семью и пришел к выводу, что годы преданного служения сатане укрепили его здоровье против коронавируса, передает издание Loudersound.

«У моей жены был вирус; у моей дочери был вирус, а я так и не заболел. В служении дьяволу есть свои достоинства!» – сообщил Осборн.

Певец также отметил, что это была шутка и на самом деле у него были проблемы со здоровьем, с которыми ему приходилось бороться в течение последних нескольких лет. Ранее Осборн рассказывал, что страдает от болезни Паркинсона, лечение от которой пришлось отложить из-за пандемии. По словам рок-певца, сейчас он ходит на физиотерапию и ему предстоит еще одна операция.

Оззи Осборн оказал значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул «Крёстный отец хэви-метала». После ухода из группы он начал сольную карьеру. На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн пластинок с его участием. Осборн внесён в Зал славы рок-н-ролла США как член группы Black Sabbath, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы, и как сольный исполнитель.