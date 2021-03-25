Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 9:03

«Крёстный отец хэви-метала» Оззи Осборн заявил, что служение дьяволу спасло его от COVID-19

«В служении дьяволу есть свои достоинства!», – рассказал Оззи

Фото: Global Look Press

Британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн рассказал о влиянии пандемии на свою семью и пришел к выводу, что годы преданного служения сатане укрепили его здоровье против коронавируса, передает издание Loudersound

«У моей жены был вирус; у моей дочери был вирус, а я так и не заболел. В служении дьяволу есть свои достоинства!» – сообщил Осборн. 

Певец также отметил, что это была шутка и на самом деле у него были проблемы со здоровьем, с которыми ему приходилось бороться в течение последних нескольких лет. Ранее Осборн рассказывал, что страдает от болезни Паркинсона, лечение от которой пришлось отложить из-за пандемии. По словам рок-певца, сейчас он ходит на физиотерапию и ему предстоит еще одна операция. 

Оззи Осборн оказал значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул «Крёстный отец хэви-метала». После ухода из группы он начал сольную карьеру. На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн пластинок с его участием. Осборн внесён в Зал славы рок-н-ролла США как член группы Black Sabbath, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы, и как сольный исполнитель. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 20 часов назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Общество 1 день назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 недели назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Шоу-бизнес 3 часа назад

«Распутина сама придёт на программу к Малахову.» Дочь певицы уличили в жестоком обмане

Культура и ТВ 14 часов назад

Сколько на самом деле стоит победа Пересильд над Томом Крузом

Культура и ТВ 16 часов назад

Сергей Шнуров: «Я музыку люблю, только когда мне платят»

Шоу-бизнес 17 часов назад

Джигурда о бое с Пригожиным: «Отрихтую ему лицо так, что Валерия ещё больше полюбит»

Культура и ТВ 20 часов назад

Потоп, стрельба из Калашникова и поездки на старенькой «Оке». Актрисы сериала «Училки в законе» рассказали об экстремальных съемках

Шоу-бизнес 20 часов назад

Бойня у Малахова: дочь Распутиной подралась с братом (фото)

Шоу-бизнес 20 часов назад

«Для Маши - большой удар!» стало известно о состоянии Распутиной после разборок в шоу Малахова

Культура и ТВ 23 часа назад

Недетские игры: в чем феномен популярного на Netflix сериала «Игра в кальмара»?

Культура и ТВ 23 часа назад

Витамин радости Анатолия Приставкина

Шоу-бизнес 1 день назад

Николай Басков: «В душе я мальчик!»

Культура и ТВ 1 день назад

Урок главной психологической ошибки

Культура и ТВ 1 день назад

Сергей Лозница: «Я делал фильм о беспамятстве»

Шоу-бизнес 1 день назад

«Не понимала, что произошло». Специалист объяснил «хладнокровное» поведение Собчак после ДТП

Культура и ТВ 1 день назад

Путину предстоит принять решение о помиловании Михаила Ефремова

Культура и ТВ 1 день назад

Анонсирована трагикомедия, в которой Владимир Меньшов исполнил свою последнюю роль

Культура и ТВ 1 день назад

Художник принес к Госдуме весы, чтобы взвесить депутатов VIII созыва

Шоу-бизнес 1 день назад

Анна Плетнёва не вышла на бис к зрителям из-за того, что её муж попал в ДТП

Спорт 1 день назад

«Дзюба и Карпин - мужчины, как-нибудь разберутся». Бывший тренер опального игрока - о его возвращении в сборную России

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика