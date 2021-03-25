Николай Басков: «В душе я мальчик!»

Николай Басков отмечает юбилей: 15 октября «натуральному блондину» исполнится 45 лет. Впрочем, никаких переживаний по поводу возраста у Баскова нет. Николай все так же весел, молод и энергичен. В беседе с Sobesednik.ru певец признался: в душе он – мальчик!

«Хочу быть похож на Лещенко»

– 45 лет – разве это возраст? – говорит певец. – Самое главное – на сколько себя человек ощущает в душе. Важна не цифра в паспорте, который сейчас мне нужно будет менять, а именно внутреннее ощущение. Я стараюсь вообще не обращать внимания на цифры. Знаете, порой, когда объявляют чей-то юбилей, думаю: «Как же так? Этот человек не выглядит на свой возраст!» Посмотрите на Льва Лещенко! Ему 79 лет, а как он зажигает, танцует! Я смотрю на него и хочу быть таким же! Прошедшим летом мы с ним путешествовали: были в Монако. И после общения с Львом Валерьяновичем я еще раз убедился, что нет разницы в возрасте. Она стирается в тот момент, когда у человека молодая душа. Мне только будет 45. Но в душе я мальчик!

– Возрастные моменты стираются благодаря общению с молодежью. Кажется, после дуэта с Милохиным Вы стали еще энергичней...

– Я бесконечно счастлив такому обмену энергией с молодой аудиторией. Рад, что наша коллаборация стала такой популярной. Я знаю, что сейчас огромное количество детей записывают поздравления ко Дню учителя под нашу песню. В общем, мы попали в яблочко.

«Не стоять на месте» – еще один секрет молодости Баскова. Певец находится постоянно в движении. Сейчас он ведет три программы на канале «Россия 1» ( «Утренняя почта», «Юморина» и «Дуэты»), записывает новые песни и дает концерты. В отличие от других звезд, работа у Баскова есть даже в пандемию.

– Мы живем в очень сложное время сейчас, – продолжает Николай. – Никто из нас не может сказать, что будет дальше. Даже врачи не знают!

Во время пандемии я понял, что надо жить сегодняшним днем. Что и делаю сейчас. Я оценил время карантина, которое нам было дано.

Так сложились обстоятельства, что мы все в какой-то момент затихли. И это было прекрасное время для общения с близкими, родными людьми. Время «собрать себя».