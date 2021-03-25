Николай Басков: «В душе я мальчик!»
Накануне юбилея золотой голос России пообщался с корреспондентами «Собеседника»
Николай Басков отмечает юбилей: 15 октября «натуральному блондину» исполнится 45 лет. Впрочем, никаких переживаний по поводу возраста у Баскова нет. Николай все так же весел, молод и энергичен. В беседе с Sobesednik.ru певец признался: в душе он – мальчик!
«Хочу быть похож на Лещенко»
– 45 лет – разве это возраст? – говорит певец. – Самое главное – на сколько себя человек ощущает в душе. Важна не цифра в паспорте, который сейчас мне нужно будет менять, а именно внутреннее ощущение. Я стараюсь вообще не обращать внимания на цифры. Знаете, порой, когда объявляют чей-то юбилей, думаю: «Как же так? Этот человек не выглядит на свой возраст!» Посмотрите на Льва Лещенко! Ему 79 лет, а как он зажигает, танцует! Я смотрю на него и хочу быть таким же! Прошедшим летом мы с ним путешествовали: были в Монако. И после общения с Львом Валерьяновичем я еще раз убедился, что нет разницы в возрасте. Она стирается в тот момент, когда у человека молодая душа. Мне только будет 45. Но в душе я мальчик!
– Возрастные моменты стираются благодаря общению с молодежью. Кажется, после дуэта с Милохиным Вы стали еще энергичней...
– Я бесконечно счастлив такому обмену энергией с молодой аудиторией. Рад, что наша коллаборация стала такой популярной. Я знаю, что сейчас огромное количество детей записывают поздравления ко Дню учителя под нашу песню. В общем, мы попали в яблочко.
«Не стоять на месте» – еще один секрет молодости Баскова. Певец находится постоянно в движении. Сейчас он ведет три программы на канале «Россия 1» ( «Утренняя почта», «Юморина» и «Дуэты»), записывает новые песни и дает концерты. В отличие от других звезд, работа у Баскова есть даже в пандемию.
– Мы живем в очень сложное время сейчас, – продолжает Николай. – Никто из нас не может сказать, что будет дальше. Даже врачи не знают!
Во время пандемии я понял, что надо жить сегодняшним днем. Что и делаю сейчас. Я оценил время карантина, которое нам было дано.
Так сложились обстоятельства, что мы все в какой-то момент затихли. И это было прекрасное время для общения с близкими, родными людьми. Время «собрать себя».
– Это что значит?
– До пандемии я не раз ловил себя на мысли, что мы живем как белки в колесе. И это колесо постоянно приходилось крутить, чтобы оно не остановилось.
Я все время куда-то бежал, должен был везде успеть. Не приедешь – обидятся. Есть много близких мне людей, к которым, если я не приеду и не поздравлю, сам расстроюсь. В итоге вставал утром и бежал. Возвращался домой уже поздно ночью, чтобы лечь спать, а утром встать и опять куда-то побежать. Это колесо сильно выматывает, забирает много энергии.
Пандемия, на мой взгляд, нам дала возможность «собрать себя». Я это время очень оценил. Когда была пандемия, жил на даче у друзей. Мы занимались спортом в их большом спортивном зале, жарили шашлыки. Вы не представляете, как же хорошо жить на воздухе! Мы проводили спокойные вечера в прекрасной компании близких мне людей. И при этом тебе никуда не надо было наутро нестись. Пока мы не понимали, что происходит, пока не вошли в этот режим, я инстинктивно продолжал куда-то рваться. А потом понял, что рваться никуда не надо и расслабился. Мы сидели с друзьями возле барбекю и, скажу вам, чувствовали себя прекрасно. Сегодня я понимаю, что эта пауза мне лично была просто необходима. Я понял во время самоизоляции, как я себя загнал.
«Я жду свою любовь»
– Во время пандемии вы много путешествовали. Что открыли для себя?
– Я открыл для себя нашу страну. Она – удивительная. Особенно меня вдохновил Алтай. Я до такой степени там перезагрузился, что меня до сих пор туда тянет. Думаю, теперь каждый год туда буду ездить в эти прекрасные места. Мне надолго не надо.
У меня обычно получается отдохнуть каких-то два-три дня. В это время нужно полностью побыть в одиночестве, чтобы накопить силы и потом включиться в работу.
Мне необходимо одиночество! Неважно, где: дома или за городом. Главное, чтобы произошла полная перезагрузка.
– Благодаря перезагрузке вы последнее время так преобразились: похудели, постройнели… Или влюбились?
– Я жду свою любовь и ищу ее.
– Понятно. Тогда скажите, чем можно вас порадовать в день рождения?
– На самом деле я больше люблю дарить подарки, чем их получать. В последнее время в Москве стало принято дарить деньги. На мой взгляд, это оптимальный вариант. Потому что невозможно четко угадать, чтобы человеку нужно, чтобы ему так понравилось, чтобы он продолжал пользоваться твоим подарком и после дня рождения. Был период, когда я ходил на дни рождения к девочкам всех возрастов и дарил им брендовые сумки.
– Прекрасный вариант!
– Да. Мне всегда казалось, что это – прекрасный подарок. Но потом стало понятно, что у каждой женщины есть свои требования к сумке. Угадать очень сложно. Поэтому стал дарить деньги. Это прекрасный выход из положения. Даришь человеку сумму, которая тебе посильна. И он себе купит все, что хочется, при этом будет знать, что это от тебя. Я всегда покупаю роскошный букет цветов, а в конверт кладу деньги. И мои друзья делают так же, когда приходят ко мне.