Джигурда о бое с Пригожиным: «Отрихтую ему лицо так, что Валерия ещё больше полюбит»

Не так давно Никита Джигурда одержал победу в боксёрском поединке с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Но долго почивать на лаврах артист не стал и уже готовится к новому бою. Подробностями он поделился с корреспондентом «Собеседника».

Новый бой с участием Джигурды состоится совсем скоро. Имя соперника артиста пока держится в строжайшем секрете, но уже известно, что это вновь будет не профессиональный боксёр.

– Это очень известный шоумен, телеведущий и интеллектуал, – говорит 60-летний актёр. – По условиям контракта, я не могу называть его имени.

Никита признался нам, что к поединку он пока особо не готовится, он не видит в этом необходимости, так как уверен в своих силах.

– Мне не нужно готовиться, я и так знаю, что выиграю славянским духом, – продолжает Джигурда. – Я же и перед боем с Виталиком Милоновым ни разу даже боксёрские перчатки не надел и по груше не ударил. Просто 10 дней не пил крепкий алкоголь, совершил четыре пробежки, ну и занимался растяжкой мышц. Вот и вся подготовка. Но если прошлый бой прошёл с некоторыми ограничениями (нельзя было бить по голове и раунды длились всего по минуте), то новый бой будет красочный и пройдёт по всем правилам бокса. Я уверен, что победа будет моя.

Артист также рассказал нам, что и на втором поединке он не остановится и будет продолжать заниматься боксом. Джигурда не теряет надежды когда-нибудь встретиться на ринге с телеведущим Владимиром Соловьёвым, адвокатом Сергеем Жориным и продюсером Иосифом Пригожиным. Ранее Никита каждому из них уже предлагал бои, но получил отказы.

– Иосиф Пригожин недавно предложил поединок Шнурову, - напоминает Никита. – Так вот я сказал: «Пока Сергей готовится, выйди и на мне потренируйся!».

Без всяких оскорблений я отметил, что Ёся – талантливый продюсер для России, но для всего мира – хреновый, так как великолепную певицу Валерию он не смог раскрутить на международном уровне, чего она достойна. Кстати, и в России ведь её раскрутил не Пригожин, а Александр Шульгин.

Я говорю Ёсе: «Ты не бойся, я тебя сильно бить не буду!». Но он на это сказал: «Да кто такой Джигурда? Он же сумасшедший, его в психушку надо отправить с его дерьмовым голосом!».

После этого я снова обратился к Пригожину со словами:

«Если ты –мужчина, то выйдешь на поединок. Кого ты оскорбляешь? Я – народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарии, лауреат международной литературно премии "Золотое перо Руси". Ты же русский еврей, в Дагестане родился. Выходи со мной на ринг!».

Джигурда уверен, что бой с ним Пригожину пойдёт только на пользу.

– Я ему мозги вправлю, подрихтую лицо, оно станет у него изящнее и худее, – говорит актёр. – Он получит адреналин, гормоны. А это ведь и делает мужчину мужчиной. Валерия в него ещё больше влюбится. Сам же Пригожин меня зауважает, а потом мы вместе ещё и проект замутим. Он узнает, какие я пишу философские песни и эзотерические стихи. С Лерой вместе споем и выведем её на международный уровень. Через конфликт перейдём к гармонии.