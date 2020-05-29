Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:33

Джигурда о бое с Пригожиным: «Отрихтую ему лицо так, что Валерия ещё больше полюбит»

Артист не теряет надежды выйти с продюсером на боксёрский ринг

Фото: Global Look Press

Не так давно Никита Джигурда одержал победу в боксёрском поединке с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Но долго почивать на лаврах артист не стал и уже готовится к новому бою. Подробностями он поделился с корреспондентом «Собеседника».

Новый бой с участием Джигурды состоится совсем скоро. Имя соперника артиста пока держится в строжайшем секрете, но уже известно, что это вновь будет не профессиональный боксёр.

– Это очень известный шоумен, телеведущий и интеллектуал, – говорит 60-летний актёр. – По условиям контракта, я не могу называть его имени. 

Никита признался нам, что к поединку он пока особо не готовится, он не видит в этом необходимости, так как уверен в своих силах.

– Мне не нужно готовиться, я и так знаю, что выиграю славянским духом, – продолжает Джигурда. – Я же и перед боем с Виталиком Милоновым ни разу даже боксёрские перчатки не надел и по груше не ударил. Просто 10 дней не пил крепкий алкоголь, совершил четыре пробежки, ну и занимался растяжкой мышц. Вот и вся подготовка. Но если прошлый бой прошёл с некоторыми ограничениями (нельзя было бить по голове и раунды длились всего по минуте), то новый бой будет красочный и пройдёт по всем правилам бокса. Я уверен, что победа будет моя.

Артист также рассказал нам, что и на втором поединке он не остановится и будет продолжать заниматься боксом. Джигурда не теряет надежды когда-нибудь встретиться на ринге с телеведущим Владимиром Соловьёвым, адвокатом Сергеем Жориным и продюсером Иосифом Пригожиным. Ранее Никита каждому из них уже предлагал бои, но получил отказы.

– Иосиф Пригожин недавно предложил поединок Шнурову, - напоминает Никита. – Так вот я сказал: «Пока Сергей готовится, выйди и на мне потренируйся!».

Без всяких оскорблений я отметил, что Ёся – талантливый продюсер для России, но для всего мира – хреновый, так как великолепную певицу Валерию он не смог раскрутить на международном уровне, чего она достойна. Кстати, и в России ведь её раскрутил не Пригожин, а Александр Шульгин.

Я говорю Ёсе: «Ты не бойся, я тебя сильно бить не буду!». Но он на это сказал: «Да кто такой Джигурда? Он же сумасшедший, его в психушку надо отправить с его дерьмовым голосом!».

После этого я снова обратился к Пригожину со словами:

«Если ты –мужчина, то выйдешь на поединок. Кого ты оскорбляешь? Я – народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарии, лауреат международной литературно премии "Золотое перо Руси". Ты же русский еврей, в Дагестане родился. Выходи со мной на ринг!».

 Джигурда уверен, что бой с ним Пригожину пойдёт только на пользу. 

– Я ему мозги вправлю, подрихтую лицо, оно станет у него изящнее и худее, – говорит актёр. – Он получит адреналин, гормоны. А это ведь и делает мужчину мужчиной. Валерия в него ещё больше влюбится. Сам же Пригожин меня зауважает, а потом мы вместе ещё и проект замутим. Он узнает, какие я пишу философские песни и эзотерические стихи. С Лерой вместе споем и выведем её на международный уровень. Через конфликт перейдём к гармонии.

Фото: стоп-кадр
Фрагмент боя Никиты Джигурды с Виталием Милоновым

Джигурда также отметил, что несмотря на то, что и другие его потенциальные соперники кидали оскорбления в его адрес, им он ничего плохого не желает.

– Соловьёв говорил, что я купил себе паспорт ДНР, – поясняет Никита. – Но это неправда. Мне его дали за то, что я поддерживал людей на митингах.

Когда я Соловьёва вызвал на дуэль, он промолчал. А потом ему задали вопрос в его программе: «Так вы пойдёте на ринг с Джигурдой?». Он, как и Пригожин ответил: «Да кто такой Джигурда? Бездарный актёришка, шизофреник, пусть предъявит справку!».

Но он же не знает, что в контракте, который подписывается перед боксёрским боем, прописано, что нужно пройти обследования у психиатра и нарколога. И я их прошёл. Если надо будет, принесу новые справки из разных государственных учреждений.

Когда я вызывал на дуэль Сергея Жорина за то, что он подбивал клинья к моей венчаной супруге, олимпийской чемпионке Марине Анисиной, он меня назвал петухом и альфонсом. Я всем им благодарен за то, что они показали свою трусость, невежество и агрессию.

Моё милосердие заключается в том, что когда я отправлю их в нокауты, то сожгу их отрицательную карму. Конечно, не всю, так как она у них слишком глубокая, но большую её часть уничтожу.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Общество 1 день назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 недели назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 2 недели назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Культура и ТВ 3 часа назад

Потоп, стрельба из Калашникова и поездки на старенькой «Оке». Актрисы сериала «Училки в законе» рассказали об экстремальных съемках

Шоу-бизнес 3 часа назад

Бойня у Малахова: дочь Распутиной подралась с братом (фото)

Шоу-бизнес 3 часа назад

«Для Маши - большой удар!» стало известно о состоянии Распутиной после разборок в шоу Малахова

Культура и ТВ 6 часов назад

Недетские игры: в чем феномен популярного на Netflix сериала «Игра в кальмара»?

Культура и ТВ 6 часов назад

Витамин радости Анатолия Приставкина

Шоу-бизнес 6 часов назад

Николай Басков: «В душе я мальчик!»

Культура и ТВ 8 часов назад

Урок главной психологической ошибки

Культура и ТВ 9 часов назад

Сергей Лозница: «Я делал фильм о беспамятстве»

Шоу-бизнес 18 часов назад

«Не понимала, что произошло». Специалист объяснил «хладнокровное» поведение Собчак после ДТП

Культура и ТВ 18 часов назад

Путину предстоит принять решение о помиловании Михаила Ефремова

Культура и ТВ 19 часов назад

Анонсирована трагикомедия, в которой Владимир Меньшов исполнил свою последнюю роль

Культура и ТВ 21 час назад

Художник принес к Госдуме весы, чтобы взвесить депутатов VIII созыва

Шоу-бизнес 23 часа назад

Анна Плетнёва не вышла на бис к зрителям из-за того, что её муж попал в ДТП

Спорт 1 день назад

«Дзюба и Карпин - мужчины, как-нибудь разберутся». Бывший тренер опального игрока - о его возвращении в сборную России

Культура и ТВ 1 день назад

Шоу на виолончелях «Эпоха стадионного рока» пройдет в «Известия Hall»

Культура и ТВ 1 день назад

Леонид Якубович проигрывает Бузовой

Шоу-бизнес 1 день назад

«Сыну на меня наплевать»: Наталья Штурм разрыдалась из-за семейной трагедии

Шоу-бизнес 1 день назад

«У Ксении серьезная травма»: Сафронов рассказал о непростом состоянии Собчак после ДТП

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика