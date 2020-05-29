Джигурда о бое с Пригожиным: «Отрихтую ему лицо так, что Валерия ещё больше полюбит»
Артист не теряет надежды выйти с продюсером на боксёрский ринг
Не так давно Никита Джигурда одержал победу в боксёрском поединке с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Но долго почивать на лаврах артист не стал и уже готовится к новому бою. Подробностями он поделился с корреспондентом «Собеседника».
Новый бой с участием Джигурды состоится совсем скоро. Имя соперника артиста пока держится в строжайшем секрете, но уже известно, что это вновь будет не профессиональный боксёр.
– Это очень известный шоумен, телеведущий и интеллектуал, – говорит 60-летний актёр. – По условиям контракта, я не могу называть его имени.
Никита признался нам, что к поединку он пока особо не готовится, он не видит в этом необходимости, так как уверен в своих силах.
– Мне не нужно готовиться, я и так знаю, что выиграю славянским духом, – продолжает Джигурда. – Я же и перед боем с Виталиком Милоновым ни разу даже боксёрские перчатки не надел и по груше не ударил. Просто 10 дней не пил крепкий алкоголь, совершил четыре пробежки, ну и занимался растяжкой мышц. Вот и вся подготовка. Но если прошлый бой прошёл с некоторыми ограничениями (нельзя было бить по голове и раунды длились всего по минуте), то новый бой будет красочный и пройдёт по всем правилам бокса. Я уверен, что победа будет моя.
Артист также рассказал нам, что и на втором поединке он не остановится и будет продолжать заниматься боксом. Джигурда не теряет надежды когда-нибудь встретиться на ринге с телеведущим Владимиром Соловьёвым, адвокатом Сергеем Жориным и продюсером Иосифом Пригожиным. Ранее Никита каждому из них уже предлагал бои, но получил отказы.
– Иосиф Пригожин недавно предложил поединок Шнурову, - напоминает Никита. – Так вот я сказал: «Пока Сергей готовится, выйди и на мне потренируйся!».
Без всяких оскорблений я отметил, что Ёся – талантливый продюсер для России, но для всего мира – хреновый, так как великолепную певицу Валерию он не смог раскрутить на международном уровне, чего она достойна. Кстати, и в России ведь её раскрутил не Пригожин, а Александр Шульгин.
Я говорю Ёсе: «Ты не бойся, я тебя сильно бить не буду!». Но он на это сказал: «Да кто такой Джигурда? Он же сумасшедший, его в психушку надо отправить с его дерьмовым голосом!».
После этого я снова обратился к Пригожину со словами:
«Если ты –мужчина, то выйдешь на поединок. Кого ты оскорбляешь? Я – народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарии, лауреат международной литературно премии "Золотое перо Руси". Ты же русский еврей, в Дагестане родился. Выходи со мной на ринг!».
Джигурда уверен, что бой с ним Пригожину пойдёт только на пользу.
– Я ему мозги вправлю, подрихтую лицо, оно станет у него изящнее и худее, – говорит актёр. – Он получит адреналин, гормоны. А это ведь и делает мужчину мужчиной. Валерия в него ещё больше влюбится. Сам же Пригожин меня зауважает, а потом мы вместе ещё и проект замутим. Он узнает, какие я пишу философские песни и эзотерические стихи. С Лерой вместе споем и выведем её на международный уровень. Через конфликт перейдём к гармонии.
Джигурда также отметил, что несмотря на то, что и другие его потенциальные соперники кидали оскорбления в его адрес, им он ничего плохого не желает.
– Соловьёв говорил, что я купил себе паспорт ДНР, – поясняет Никита. – Но это неправда. Мне его дали за то, что я поддерживал людей на митингах.
Когда я Соловьёва вызвал на дуэль, он промолчал. А потом ему задали вопрос в его программе: «Так вы пойдёте на ринг с Джигурдой?». Он, как и Пригожин ответил: «Да кто такой Джигурда? Бездарный актёришка, шизофреник, пусть предъявит справку!».
Но он же не знает, что в контракте, который подписывается перед боксёрским боем, прописано, что нужно пройти обследования у психиатра и нарколога. И я их прошёл. Если надо будет, принесу новые справки из разных государственных учреждений.
Когда я вызывал на дуэль Сергея Жорина за то, что он подбивал клинья к моей венчаной супруге, олимпийской чемпионке Марине Анисиной, он меня назвал петухом и альфонсом. Я всем им благодарен за то, что они показали свою трусость, невежество и агрессию.
Моё милосердие заключается в том, что когда я отправлю их в нокауты, то сожгу их отрицательную карму. Конечно, не всю, так как она у них слишком глубокая, но большую её часть уничтожу.