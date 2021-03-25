«Для Маши - большой удар!» стало известно о состоянии Распутиной после разборок в шоу Малахова

Скандал в семье Маши Распутиной продолжает набирать обороты. Младшая дочь певицы, названная в ее честь, обвинила своего брата по отцу в сексуальных домогательствах. Рассказала девушка и о непростых отношениях с родителями. После этого артистку стали травить в социальных сетях: мол, она - плохая мать, раз не смогла воспитать достойно детей. Звездный дизайнер Аника Керимова, которая создает для Распутиной наряды, призвала остановить нападки на Распутину.

- Конечно, Маше-старшей сейчас не позавидуешь, - говорит Денис. – Она только наладила отношения со своей дочерью Лидой, а тут - новый удар. Обвинять ее в том, что она – плохая мать, нельзя. Маша делала и продолжает делать все возможное для своих детей. Она неоднократно приезжала в наш Дом моды и была без конца на связи с Машей. Дочь ей звонила, они советовались по разным вопросам. У них были хорошие отношения. Распутина всегда говорит о ней с нежностью и трепетом. Видно, что очень любит свою дочь.

- Я думаю, Маша-младшая пожалеет, что вынесла семейные дрязги на обсуждение всей страны, - продолжает Аника. – У нее сейчас такой возраст: она ищет себя в жизни. Ее поход на ток-шоу - необдуманный поступок. Очень жаль, что так получилось. Но уже ничего не вернешь.