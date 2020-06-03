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Бойня у Малахова: дочь Распутиной подралась с братом (фото)

От жуткой потасовки был в шоке даже Андрей

Фото: скрин-шот программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым"

Второй вечер у Андрея Малахова обсуждают непростые отношения в семье Маши Распутиной. Младшая дочь певицы обвиняет своего брата по отцу в сексуальных домогательствах. В какой-то момент дело дошло до рукоприкладства.

Маша-младшая, не справившись эмоциями, накинулась на Романа с кулаками. Тот дал отпор: повалил девушку на пол и стал таскать за волосы. От такой картинки волосы дыбом встали даже у много повидавшего Малахова.

- Аппаратная, давайте уйдем из эфира, - попросил он своих коллег.

Разнять дерущихся брата с сестрой смогли только с помощью охраны. После чего Роман заявил, что Мария сломала ему очки. «Они стоят дороже, чем она!» - кричал мужчина.

Дочь Распутиной в истерике была вынуждена на время уйти из студии.

- Он мою мать назвал проституткой. Мне предлагал секс в 17 лет! Он - чудовище, - кричала девушка, а потом плюнула Роману в лицо. Тот снова кинулся на сестру, но, к счастью, до второй драки дело не дошло.

- Я представляю, что Маша Распутина сейчас хочет только одного: исчезнуть и быть в Гималаях, - сказал шокированный Малахов.

Напомним, что совсем недавно звездный дизайнер Аника Керимова, сотрудничающая с артисткой, сообщила, что новые разборки в семье стали для Распутиной большим ударом.

- Главное, чтобы не хранила все переживания в себе, - сообщила Керимова. - Маша – человек достаточно закрытый. Она никогда не будет показывать на публике, что у нее в душе кошки скребут. Но она очень переживает за все, что происходит в ее семье. Виктор Евстафьевич ей поможет. Он – прекрасный человек, мой муж с ним хорошо знаком. И обязательно сделает все, чтобы в семье наступил мир и покой.

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