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«У Ксении серьезная травма»: Сафронов рассказал о непростом состоянии Собчак после ДТП

Народный художник России призвал прекратить травлю телеведущей

Фото: Global Look Press

Смертельную аварию с участием Ксении Собчак не обсуждает только ленивый. Многие призывают наказать телеведущую. Мол, это именно из-за нее произошло ДТП в Сочи, когда автомобиль Mercedes S500 врезался в Volkswagen, пассажирка которого скончалась на месте. Народный художник России Никас Сафронов, который приятельствует с телеведущие многие годы, не согласен с этими нападками. Он считает, что Ксения – также жертва страшной аварии, получившая не только сотрясение мозга, но и серьезную психологическую травму на всю жизнь.

– Я считаю, что необходимо прекратить травлю Ксении, – говорит Никас. – В интернете пишут: «Собчак убила двух человек». Так могут считать только злые люди, которые хотят получить на этой истории свой пиар.

На самом деле ее вины в этой аварии нет. Она не была за рулем машины. Ксения – всего лишь пассажир. Ехала в авто, сидела на заднем сидении и вдруг – произошла авария. При чем тут Собчак?

– Ксения – жертва ДТП, она пострадала при столкновении, у нее есть ранения, – продолжает Сафронов. – Но даже и не это страшно и больно – она получила глубокую психологическую травму на всю жизнь, после которой еще долго будет восстанавливаться.

Ксюша жертва. И она более чем кто-либо переживает из-за случившегося. Я давно с ней знаком и знаю это не понаслышке...

На месте Ксении может быть любой человек, который просто садится в такси или автобус – но при этом он не становится автоматически преступником, если транспортное средство попадает в ДТП.

Фото: личный архив Никаса Сафронова
Никас Сафронов призывает прекратить травлю Ксении

- Мне сейчас больше хочется передать свои искренние соболезнования близким погибшей в этой сочинской аварии женщины, и это главное в данной ситуации - смерть человека и горе ее семьи, - вздыхает Никас. – Но разве эти люди, третирующие сейчас Ксюшу, придали бы такое значение этому ДТП, если бы в автомобиле не было Собчак? К сожалению, в России каждый день на дорогах погибают десятки людей – и об этом мало обсуждают в СМИ и соцсетях.

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