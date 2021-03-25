«Сыну на меня наплевать»: Наталья Штурм разрыдалась из-за семейной трагедии

Наталья Штурм находится на грани нервного срыва. Певица переживает за своего 17-летнего сына Арсения, который несколько лет назад порвал со звездной матерью отношения. Рассказывая о наследнике, звезда уже не может сдержать эмоций и разрыдалась.

– Меня не жалеет никто, – плачет исполнительница хита «Школьный роман». – А так хочется, чтобы кто-то пожалел и сделал мою жизнь ненагруженной, легкой. Я уже сколько лет тяну за всех! И благодарность только от Лены (дочки – авт.) Сын вообще канул в неизвестном направлении. Если бы я за это время скончалась, он бы даже и не узнал про это. Давайте смотреть реально на вещи. Раз он не общается, значит, не знает, что со мной. То есть он мог узнать только из прессы, что матери больше нет. Что это означат? Что человеку просто наплевать?