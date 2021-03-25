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«Сыну на меня наплевать»: Наталья Штурм разрыдалась из-за семейной трагедии

Артистка находится на грани нервного срыва

Фото: Instagram

Наталья Штурм находится на грани нервного срыва. Певица переживает за своего 17-летнего сына Арсения, который несколько лет назад порвал со звездной матерью отношения. Рассказывая о наследнике, звезда уже не может сдержать эмоций и разрыдалась.

– Меня не жалеет никто, – плачет исполнительница хита «Школьный роман». – А так хочется, чтобы кто-то пожалел и сделал мою жизнь ненагруженной, легкой. Я уже сколько лет тяну за всех! И благодарность только от Лены (дочки – авт.) Сын вообще канул в неизвестном направлении. Если бы я за это время скончалась, он бы даже и не узнал про это. Давайте смотреть реально на вещи. Раз он не общается, значит, не знает, что со мной. То есть он мог узнать только из прессы, что матери больше нет. Что это означат? Что человеку просто наплевать?

Фото: Instagram
Звезда рыдает, рассказывая о сыне

Арсений родился во втором браке Штурм. После развода его отец – бизнесмен Игорь Павлов – был категорически против, чтобы сын общался с матерью. Он считал, что звезда ведет не подобающий образ жизни и часто меняет любовников, которые у нее с каждым годом становятся все моложе. Павлов уверял: воспитывать ребенка в такой обстановке недопустимо. В 14 лет Арсений сам решил жить с отцом. Павлов сменил парню номер телефона и перевел в другую школу. С тех пор Наталья сына практически не видит.

– У меня как-то спросили: «Ты – гордая? Или ты все понимаешь и готова принять его в любой момент?» – вздыхает Наталья. – Я много раз об этом думала. Я все-таки гордая, я не могу. Умом понимаю, что это неправильно. Но, если человек любит, он должен интересоваться, как живет твоя мама. Как интересуюсь я на протяжении сорока лет у своей мамы. Хотя это ничего не дает. Ей все равно все не так.

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