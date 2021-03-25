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Сбежавшая Собчак обратилась к людям после слов ее водителя на шоу «Прямой эфир»

Второй водитель Собчак, который подъехал через 5 минут после трагедии, сообщил, что ведущая после ДТП просила дать ей воды и таблетку от головы

Фото: instagram.com

Ксения Собчак продолжает отбиваться от обвинений по причине случившегося не по её вине ДТП в Сочи. Телезвезда двигалась в автомобиле, которой управлял водитель Олег Цой. Он сообщил, что ведущая не торопила его и не просила выехать на полосу встречного движения. Совершить запрещенный действие он решил сам, и эта попытка завершилась столкновением с другим авто и гибелью женщины. Цой признал свою вину, а Ксения давала показания в качестве свидетеля.

Фото: instagram.com

Собчак, в свою очередь, связалась с родственниками погибшей и предложила помощь, однако многие считают неприемлемым тот факт, что она после дорожно-транспортного происшествия пересела в другое авто и отправилась в аэропорт, не дождавшись полиции и врачей. Ксения обратилась за врачебной помощью уже после возвращения домой и медики диагностировали у неё сотрясение мозга.

Второй водитель Собчак, который подъехал через пять минут после трагедии, в шоу «Прямой эфир» на канале Россия-1 сообщил, что ведущая после столкновения просила дать ей воды и таблетку от головы. Ксения выразила благодарность водителю за честность и сообщила, что её напрасно ругают, ведь она не могла трезво оценить положение дел и едва стояла на ногах в аэропорту.

«Благодарю вас за честность! Я шла по аэропорту как заторможенный зомби, я мало что понимала. О какой бодрости говорят люди, интересно?» – заявила Собчак после телеэфира.

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