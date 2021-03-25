«Правда проста и понятна»: Черкасов врезал Собчак после смертельного ДТП

Позже Черкасов написал пост, где обвинил Ксению в циничности.

«Моя правда проста и ясна: пока умирающим помогали водители проезжавших мимо транспортных средств, Собчак торопилась на собственный рейс. Она даже не удосужилась подойти к разбитому транспорту, где находились тяжело раненные пассажиры и водитель. И всем, кто пишет эту шаблонную фразу: «Решили хайпануть и порвать Собчак», я говорю, где ваша человечность? Ваша поддержка Собчак – это оскорбление памяти жертв в данной трагедии. Лучше бы молчали», – отметил Андрей.

Напомним, что смертельное ДТП произошло в прошедшие выходные в Сочи. Машина, в которой находилась Собчак, вылетела на полосу встречного движения и столкнулась иномаркой. В результате аварии один человек погиб.