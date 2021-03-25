«Правда проста и понятна»: Черкасов врезал Собчак после смертельного ДТП
"По фактам: Собчак не убивала, но и не осталась оказывать помощь пострадавшим", – отметил ведущий
Ведущие «ДОМа-2» на телевизионном канале Ю разделились во мнениях касаемо произошедшей катастрофы. Например, Влад Кадони попросил приостановить травлю, направленную на Ксению Собчак. Как он считает, блондинка не повинна в аварии и никак не могла воздействовать на другой финал событий. А вот Андрей Черкасов держится иной точки зрения, о чем он сказал в комментах под постом Кадони.
«Я не являюсь ненавистником Ксюши. Напротив, считаю её одной из лучших телевизионных ведущих России. По фактам: Собчак не убивала, но и не осталась оказывать помощь пострадавшим. Она просто цинично поехала дальше и улетела. Собчак, которая любит всех «жрать», попросту забыла про человечность. Спроси наших коллег, кто с ней работал, никто не сомневается в том, что она подгоняла таксиста. Будь ты хоть три раза Собчак всея Руси, ты знаешь, что в том автомобиле пострадали люди. Останься и прояви сочувствие», – сказал Черкасов.
Позже Черкасов написал пост, где обвинил Ксению в циничности.
«Моя правда проста и ясна: пока умирающим помогали водители проезжавших мимо транспортных средств, Собчак торопилась на собственный рейс. Она даже не удосужилась подойти к разбитому транспорту, где находились тяжело раненные пассажиры и водитель. И всем, кто пишет эту шаблонную фразу: «Решили хайпануть и порвать Собчак», я говорю, где ваша человечность? Ваша поддержка Собчак – это оскорбление памяти жертв в данной трагедии. Лучше бы молчали», – отметил Андрей.
Напомним, что смертельное ДТП произошло в прошедшие выходные в Сочи. Машина, в которой находилась Собчак, вылетела на полосу встречного движения и столкнулась иномаркой. В результате аварии один человек погиб.