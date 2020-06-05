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«Не получит ни гроша»: Терешкович аннулировала завещание на Гогена (фото)

Екатерина уверена: в самое ближайшее время отправит своего бывшего за решётку

Фото: Instagram solntcev

Екатерина Терешкович сегодня официально развелась с Гогеном Солнцевым. Женщина призналась, что также аннулировала завещание, которое в своё время составила на эпатажного мужа. Терешкович призналась: сейчас её главная цель, чтобы Гоген отправился за решётку.

- Этот ублюдок использовал меня, чтобы получить от меня все деньги и имущество после смерти, - говорит Екатерина. - Какой я была дурой, что написала на него завещание! Он просто меня заставил как-то. Под гипнозом, скорее всего. Требовал, чтобы я ничего не говорила про завещание своей дочери Полине. Чтобы после моей смерти досталось все имущество ему, а Полине только старая ржавая машина.

Он все продумал, чтобы юридически к нему не подкопались. Если бы я не аннулировала завещание и не развелась, то выиграть суд у Гогена Полине было бы просто невозможно. Он все просчитал, сволочь! Но я умнее его! Не получит от меня ни гроша. Я аннулировала завещание. И все имущество отписала дочке!
Фото: личный архив Екатерины Терешкович
Екатерина аннулировала завещание на Гогена

Терешкович настроена решительно. Она уже обратилась к адвокатам: в ближайшее время планирует подать на бывшего мужа в суд.

– Я буду добавиться, чтобы он сгнил в тюрьме на нарах, - заявляет Екатерина. - Чтобы больше ни одна порядочная и наивная женщина не угодила в грязные лапы этого альфонса и проходимца.

Сам Гоген свой развод с Терешкович пока не комментирует. Когда мы обратились к нему, он, не говоря ни слова, повесил трубку. Однако сегодня он опубликовал по этому поводу пост в своём Инстаграме.

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