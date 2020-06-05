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«Грязный проходимец!» Терешкович прилюдно врезала Гогену после развода

Женщина считает, что вырвалась из лап брачного афериста

Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев официально развелись. Свидетельство о расторжении брака эпатажный шоумен опубликовал в социальных сетях. Екатерина Терешкович рада, что вновь стала свободной женщиной. «Собеседнику» она призналась: после развода с Гогеном её жизнь заиграла новыми красками.

- Я благодарю Бога за то, что мне удалось вырваться из-за лап этого негодяя, - возмущается Терешкович. – Этот ублюдок использовал меня все время, подавлял меня полностью. Но я выстояла! Несмотря на все его уговоры.

После того, как я пришла к Андрюше Малахову, он звонил мне и, рыдая, просил, чтобы я не разводилась. Но я поняла, кто он такой. Гоген – страшный человек! Он – чёрный брачный аферист. Если бы я не развелась с ним, я бы, наверное, уже умерла.

По словам Терешкович, сейчас она готова к новым отношениям. Но пока подходящей кандидатуры на примете нет.

- Я словно заново родилась, - радуется женщина. – Я теперь могу свободно дышать, радоваться каждому новому дню. А этот грязный проходимец пусть оставит меня в покое. После того, как я получила свидетельство о расторжении брака, он пытался со мной поговорить. Но я просто плюнула ему в лицо и ушла. Не желаю иметь с ним ничего общего!

Катя призналась, что мечтает встретить порядочного и умного мужчину. «Такой, как Филипп Киркоров!» - улыбается Терешкович. 

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