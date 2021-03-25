«Большая любовь»: Успенская прилюдно слилась с Басковым в страстном поцелуе (фото)

Королева шансона Любовь Успенская любит эпатировать публику. Недавно певица приняла участие в концерте, посвящённом грядущему юбилею Николая Баскова. Певица с самого начала буквально пожирала Николая глазами, а после песни слилась с ним в страстном поцелуе. Такого зрители не ожидали!

Не так давно Успенская осуществила свою давнюю мечту – спела с Басковым дуэтом. Их песня – «Большая любовь» - уже звучит на многих радиостанциях. Перед выходом на сцену певица не скупилась на комплименты в адрес Баскова.

- Коля – настоящий мужчина! Он такой нежный, заботливый, обходительный, - подбирала эпитеты звезда, облизывая свои губки.

Эмоций Успенская не смогла сдержать и на сцене. Когда песня закончилась, она подошла к Николаю вплотную, положила руки на его плечи и стала прилюдно целовать Баскова прямо в губы… По-взрослому... Губы в губы! Николай, к слову, не имел ничего против, доверившись опытной коллеге по сцене. Зрители были в шоке!