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«Большая любовь»: Успенская прилюдно слилась с Басковым в страстном поцелуе (фото)

Любовь с первого появления на сцене пожирала Николая глазами

Фото: «Собеседник»

Королева шансона Любовь Успенская любит эпатировать публику. Недавно певица приняла участие в концерте, посвящённом грядущему юбилею Николая Баскова. Певица с самого начала буквально пожирала Николая глазами, а после песни слилась с ним в страстном поцелуе. Такого зрители не ожидали!

Не так давно Успенская осуществила свою давнюю мечту – спела с Басковым дуэтом. Их песня – «Большая любовь» - уже звучит на многих радиостанциях. Перед выходом на сцену певица не скупилась на комплименты в адрес Баскова.

- Коля – настоящий мужчина! Он такой нежный, заботливый, обходительный, - подбирала эпитеты звезда, облизывая свои губки.

Эмоций Успенская не смогла сдержать и на сцене.  Когда песня закончилась, она подошла к Николаю вплотную, положила руки на его плечи и стала прилюдно целовать Баскова прямо в губы… По-взрослому... Губы в губы! Николай, к слову, не имел ничего против, доверившись опытной коллеге по сцене. Зрители были в шоке!

- Как Коля целуется классно! – улыбалась певица за кулисами.

В тусовке уже поползли слухи, что у Баскова – новый роман. Мол, Успенская давно одна. Ее супруг Александр Плаксин несколько лет назад уехал в Америку и теперь делит с ней имущество. После него других мужчин рядом с Успенской замечено не было. Николай в этом плане – подходящая кандидатура. Молодой, статный, красивый, обеспеченный и, главное, - холостой!

Впрочем, сами артисты свои отношения комментировать пока не торопятся. А, может, между ними действительно «Большая любовь», которая, как известно, любит тишину?

Надо отметить, что Успенская сейчас переживает непростые времена. К проблемам с дочкой добавились непростые взаимоотношения с авторами. Композитор Наталья Лапина на днях официально запретила Любе исполнять свой хит "По полюшку", так как не получила за год активной ротации ни копейки авторских...

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