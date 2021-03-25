«Большая любовь»: Успенская прилюдно слилась с Басковым в страстном поцелуе (фото)
Любовь с первого появления на сцене пожирала Николая глазами
Королева шансона Любовь Успенская любит эпатировать публику. Недавно певица приняла участие в концерте, посвящённом грядущему юбилею Николая Баскова. Певица с самого начала буквально пожирала Николая глазами, а после песни слилась с ним в страстном поцелуе. Такого зрители не ожидали!
Не так давно Успенская осуществила свою давнюю мечту – спела с Басковым дуэтом. Их песня – «Большая любовь» - уже звучит на многих радиостанциях. Перед выходом на сцену певица не скупилась на комплименты в адрес Баскова.
- Коля – настоящий мужчина! Он такой нежный, заботливый, обходительный, - подбирала эпитеты звезда, облизывая свои губки.
Эмоций Успенская не смогла сдержать и на сцене. Когда песня закончилась, она подошла к Николаю вплотную, положила руки на его плечи и стала прилюдно целовать Баскова прямо в губы… По-взрослому... Губы в губы! Николай, к слову, не имел ничего против, доверившись опытной коллеге по сцене. Зрители были в шоке!
- Как Коля целуется классно! – улыбалась певица за кулисами.
В тусовке уже поползли слухи, что у Баскова – новый роман. Мол, Успенская давно одна. Ее супруг Александр Плаксин несколько лет назад уехал в Америку и теперь делит с ней имущество. После него других мужчин рядом с Успенской замечено не было. Николай в этом плане – подходящая кандидатура. Молодой, статный, красивый, обеспеченный и, главное, - холостой!
Впрочем, сами артисты свои отношения комментировать пока не торопятся. А, может, между ними действительно «Большая любовь», которая, как известно, любит тишину?
Надо отметить, что Успенская сейчас переживает непростые времена. К проблемам с дочкой добавились непростые взаимоотношения с авторами. Композитор Наталья Лапина на днях официально запретила Любе исполнять свой хит "По полюшку", так как не получила за год активной ротации ни копейки авторских...