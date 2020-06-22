«Татьяна ходит любимыми тропами»: Азиза рассказала о судьбе умершей жены Шаляпина

Таинственную смерть жены-миллионерши Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис активно обсуждают в тусовке. В рассказы Прохора Шаляпина уже, кажется, никто не верит. Певица Азиза также считает, что Татьяна жива и «ходит любимыми тропами».

– Я хорошо понимаю Прохора Шаляпина: он всегда хотел удачно жениться, – говорит Азиз­а. – Ничего плохого в этом не вижу. Его, наверное, мало интересует богатая душа избранницы, так как он сам духовно не беден. Прохора интересует больше материальное состояние: все его избранницы прекрасно об этом знали.

– Я не хочу обсуждать ни его, ни его новую жену, – продолжает легендарная артистка. – Ни их свадьбу, ни их взаимоотношения. Но, когда я услышала про смерть Татьяны Дэвис, сказала своему мужу: «Это уже запредельно!». Александр у меня спросил: «А почему ты думаешь, что этого не может быть? А вдруг на самом деле случилась трагедия?».

– Помимо артистического дара, я обладаю даром ясновидения, – уверяет звезда. – И сразу сказала Александру, что не вижу Татьяну среди мёртвых. Не вижу!

Да, ковид и его последствия никто не отменяет. Но он может как забрать человека, так и, к счастью, вернуть обратно. Если это чьи-то фантазии или постановка.

Азиза считает, что Прохор и сам не знает реальной картины происходящего. Певица не исключает, что Шаляпина могли обмануть. В тусовке ходит версия, что родные убедили Татьяну, мол, Прохор ей не пара. А ему сообщили, что ее забрал ковид .

– Говорят, что родные хотели ей богатого мужа, что такой даже есть на примете, – рассказывает Азиза. – Наш с Александром союз тоже хотели разрушить некоторые «доброжелатели», но у нас с мужем настоящие чувства. И богатая душа для нас важнее и ценнее, чем золото и бриллианты. И разница в возрасте не помеха. Хоть я старше Александра на много лет. А Таню понять можно. Ей ее же подружки завистницы в два уха шептали: «Не любит тебя Проша, не ты ему нужна, а твои денежки».

Танюша хлопала своими длинными ресницами, хлопала, да и топнула ножкой!

Подписалась под ковид с летальным исходом. Умерла, так умерла!!! А сама жива-здорова. Ходит сейчас по своим привычным тропам и любимым магазинам. Я желаю ей счастливой и взаимной любви.