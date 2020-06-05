"Пустился во все тяжкие": Гоген из-за развода с женой нашел утешение в объятиях престарелых путан

Гоген Солнцев пребывает в сильнейшей депрессии из-за развода с пожилой супругой Екатериной Терешкович. Его ближайшая подруга Лидия Алифиренко бьет тревогу: из-за разлада в семье он пустился во все тяжкие и ищет утешение в объятьях пожилых путан.

Лидия старается окружить Солнцева теплом и заботой. Сейчас она на время переехала в квартиру Гогена. Каждый день она радует его кулинарными изысками. Вчера запекала Гогену в духовке семгу в сливках, а вчера приготовила для него любимое облепиховое варенье.

- Гоген в таком упадническом состоянии, что даже стал вызывать себе престарелых проституток, - вздыхает Лидия. – Я была в шоке! Позавчера вернулась с работы, а у нас в комнате сидит бабушка в эротических чулках из секс-шопа. Слава Богу, вовремя пришла: у них еще до дела не дошло. Говорю: «Что вы здесь делаете?». А она отвечает: «Сынка твоего готовлюсь восстанавливать». Я в бешенстве ее вытолкала за дверь, нашлась мне «скорая помощь».

- А вчера Гоген опять сидел в сети, рассматривал фотографии путан-пенсионерок, - сетует Лидия. - «Лида, мне надо отвлечься. Ты разве не можешь меня понять?» - говорит он мне. «А как я смогу тебя понять, если я даже не знала, что путанами и старухи бывают», - ответила Гогену.

- Он мне вчера показывал их объявления, - округляет глаза женщина. - Готовы на все за небольшие деньги. Старухи совсем стыд потеряли: даже я покраснела! Забрала у него телефон, удалила все приложения для знакомств. «Смотри, с такими развратницами еще чего подцепишь! - говорю ему. – Потому всю жизнь лечиться будешь». А Гоген лишь отмахивается: «Мне жить без Кати не хочется». В общем, я не знаю, что мне делать. Как его вытаскивать!