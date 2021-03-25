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«Просто караул!» звездный дизайнер стала жертвой мошенников

Аника Керимова уже обратилась в полицию

Звездный дизайнер Аника Керимова, в чьих нарядах можно увидеть Анастасию Волочкову, Ларису Долину, Наташу Королеву и других знаменитостей, стала жертвой мошенников. Друзьям и знакомым якобы от лица модельера стали приходить сообщения с просьбой одолжить деньги.  

- Когда я впервые узнала об этом, была в шоке, - вздыхает Аника. – Оказалось, что мошенники с незнакомого номера, но с моей фотографией на заставке, стали присылать послания якобы от моего имени.

Просто караул! Просят якобы взаймы большие суммы – от 600 тысяч рублей и выше. Я призываю всех: не осуществляйте никаких переводов. Данная просьба – дело рук мошенников. У меня все хорошо и мой телефонный номер неизменен.

Дизайнер уже обратилась в правоохранительные органы. Сейчас по факту заявления Керимовой проводится проверка.

- Я очень хочу, чтобы мошенники были наказаны строго по закону, - продолжает Аника. – Потому как, к счастью, ни в каких деньгах я не нуждаюсь. Честно говоря, впервые сталкиваюсь с подобным.

По словам Керимовой, ЧП с мошенничеством выбило ее из колеи. Но лишь на время. Сейчас она вновь вернулась к работе.

- На днях снялась в клипе певца Яна Марти – подопечного Виктора Дробыша, - продолжает Керимова. – Должна получиться очень интересная история. Плюс ко всему заканчиваю платье для грядущего венчания Азизы. Времени нет совершенно, а теперь приходится еще разбираться с мошенниками. Я очень надеюсь, что их найдут!

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