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«Отомстила Тарзану за измену». Продюсер высказалась о внебрачной дочери Королёвой

Олеся Сазыкина считает, что певица не захотела рожать второго ребёнка от Сергея Глушко

Фото: Instagram koroleva_star

Признание Наташи Королёвой в том, что она дала свою яйцеклетку другу-гею из США, после чего суррогатная мать выносила ему ребёнка, в шоу-бизнесе активно обсуждают уже несколько недель. Кто-то радуется за артистку, которая подарила жизнь новому человеку, а кто-то к этой новости отнёсся скептически. Продюсер Олеся Сазыкина и вовсе считает, что своим заявлением певица могла «убить двух зайцев». Подробностями она поделилась с «Собеседником».

Сазыкина считает, что если история с рождением дочери Королевой – правда, то таким образом у неё неплохо получилось отомстить своему мужу Сергею Глушко за измену, на которой он был пойман год назад.

– Все помнят, как примерно год назад муж Наташи Сергей Глушко «спалился» с молодой актрисой Анастасией Шевченко, – напомнила продюсер. – А ведь нет ничего хуже женской мести.

Так вот, мне кажется, Наташа неплохо поставила на место своего Тарзана, показав ему, что от него она рожать второго ребёнка не хочет, но зато готова подарить свою яйцеклетку другому мужчине. Она будто бы сказала: «Ну привет, Серёжа! Вот тебе на!» Поставила его на место. 
Фото: Личный архив Олеси Сазыкиной
Олеся Сазыкина

Однако, у Олеси все-таки есть сомнения в том, что история с дочкой Королёвой правдива. Она допускает вариант, что это все может быть выдумкой, а певица могла пойти на этот обман ради денег.

– Сейчас вообще тема суррогатного материнства в топе, – продолжает наша собеседница. – Неспроста свои яйцеклетки будто бы начали замораживать и другие артистки, к примеру, Анна Семенович и Татьяна Буланова.

Идёт масштабная пиар-компания этого дела. Не удивлюсь, что скоро они все будут ещё и рекламировать определённые клиники, где оказываются эти услуги.

Не исключаю, что все эти певицы таким образом зарабатывают большие суммы, которые им платят за рекламу суррогатного материнства.

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