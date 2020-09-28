Новый ведущий «Битвы экстрасенсов»: «В детстве проклятие ощутил на себе»
На "ТНТ" состоялась премьера 22-ого сезона шоу «Битва Экстрасенсов». Новым ведущим-скептиком стал 37-летний менталист Илья Ларионов. Почему Ларионов не рвался на телевидение, а также случай из жизни, связанный с проклятием – в нашем материале
- Как вы оказались в проекте?
- У меня были сомнения, стоит ли мне идти в медийное поле, мой опыт на телевидении оказывал на меня не самое позитивное влияние. На прошлых проектах меня выжимали до конца. В той же «Школе волшебства» я был ответственным за весь контент, который не всегда получалось снять. Новый контент приходилось генерировать в условиях жестких дэдлайнов. После окончания проекта я думал: все, больше на телевидение ни ногой. Так же непросто мне было и в шоу ТВ-3 «Все кроме обычного». Отношение к участникам было, порой, пренебрежительное. Я был приятно удивлен, когда увидел, насколько удобно работать со сложившейся командой «Битвы». За славой я никогда не гнался, ведь можно прославиться, а можно и ославиться.
- Верите в экстрасенсорику?
- Если смотреть неискушенными глазами на происходящее на площадке, то, действительно, кажется, будто видишь необъяснимые чудеса. У меня принцип в жизни – не доверять своим пяти органам чувств, потому что они обманчивы. Про некоторых экстрасенсов я понял, какой у них дар, - они видят обрывки, и говорят о них. Другие же выдают слишком точные факты, которые гости скрывали, и вызывают у меня сомнения, а не помогает ли им кто-то извне. На моих глазах многое выглядит, как чудо. Но пока я наблюдаю. Сам я не раз обращался к экстрасенсам и видел их результат на себе, но опять же, нужно знать, к кому идти.
- Один из участников уже успел проклясть всех вокруг, не боитесь подобного?
- Я в детстве сталкивался с проклятием, на себе ощутил. В студенческие годы у меня была анорексия, я физически боялся есть. Потом я пошел к какой- то бабке, она сказала, что проклятие было сделано на смерть, она провела какой- то обряд, - все, как рукой сняло.
- Слышала, вы работали с Реввой, это правда?
- Да, это очень интересная история. Мы как-то летели вместе на одно мероприятие, наш рейс задержали на несколько часов, и мы разговорились. Я ему показал свои фокусы, он их как-то упаковал в свои юмористические миниатюры, его с детства интересовала эта тема- так родился маг Алексей Новацкий. С тех пор мы дружим.
- Что вы делали в Америке?
- В 19 лет я поехал в Америку вожатым по специальной программе. У меня там случилась нелепая история: я сфотографировался на пляже, а в кадр попала девушка в купальнике. Она пожаловалась на меня. Чтобы не поднимался скандал, директор лагеря попросил меня уйти, хоть и понимал, что это полный абсурд. За три месяца работы он дал мне всего сто долларов (в 10 раз меньше, чем должен был заплатить). А потом я узнал, что по такой схеме директор лагеря сокращал штат, и таких обманутых, как я было немало. Находясь в Нью-Йорке, не имея денег, я начал показывать фокусы на улице, знакомился с людьми - заработал за три месяца больше, чем должен был заработать в лагере. Так я вернулся домой.
- Почему не остались?
- Америка была моей мечтой, верно, я мечтал, как буду там жить, даже думал на английском. Не остался я, потому что увидел фальшь в улыбках людей. Я привык, что мы в России погружаемся друг в друга, мы – душевные. Тогда разрушилась моя мечта об Америке, я понял, что там жить не смогу.
- Кстати, директ не взорвался после первого выпуска?
- Да, взорвался. Мне пришло больше пятнадцати тысяч вопросов о проекте, я даже не осилил их прочтение. Конечно, и гадости пишут. Писали много ребят, которые помнят меня еще со «Школы волшебства» на телеканале «Карусель». Я был волшебником их детства, а сейчас веду шоу «Битва Экстрасенсов».
- А супруга не ревнует?
- Ей это не нравится, но я не даю повода. Хотя на первых съемках снял обручальное кольцо, чтобы по атрибутике не смогли меня считать. Мы женаты уже 8 лет. Кстати, она тоже интересуется эзотерикой, а также изучает гомеопатию и натуропатию (лечение натуральными продуктами). Я за последние 10 лет не выпил ни одной таблетки, жена всегда ставит меня на ноги своими средствами.