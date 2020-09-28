Новый ведущий «Битвы экстрасенсов»: «В детстве проклятие ощутил на себе»

- Как вы оказались в проекте?

- У меня были сомнения, стоит ли мне идти в медийное поле, мой опыт на телевидении оказывал на меня не самое позитивное влияние. На прошлых проектах меня выжимали до конца. В той же «Школе волшебства» я был ответственным за весь контент, который не всегда получалось снять. Новый контент приходилось генерировать в условиях жестких дэдлайнов. После окончания проекта я думал: все, больше на телевидение ни ногой. Так же непросто мне было и в шоу ТВ-3 «Все кроме обычного». Отношение к участникам было, порой, пренебрежительное. Я был приятно удивлен, когда увидел, насколько удобно работать со сложившейся командой «Битвы». За славой я никогда не гнался, ведь можно прославиться, а можно и ославиться.

- Верите в экстрасенсорику?

- Если смотреть неискушенными глазами на происходящее на площадке, то, действительно, кажется, будто видишь необъяснимые чудеса. У меня принцип в жизни – не доверять своим пяти органам чувств, потому что они обманчивы. Про некоторых экстрасенсов я понял, какой у них дар, - они видят обрывки, и говорят о них. Другие же выдают слишком точные факты, которые гости скрывали, и вызывают у меня сомнения, а не помогает ли им кто-то извне. На моих глазах многое выглядит, как чудо. Но пока я наблюдаю. Сам я не раз обращался к экстрасенсам и видел их результат на себе, но опять же, нужно знать, к кому идти.

- Один из участников уже успел проклясть всех вокруг, не боитесь подобного?

- Я в детстве сталкивался с проклятием, на себе ощутил. В студенческие годы у меня была анорексия, я физически боялся есть. Потом я пошел к какой- то бабке, она сказала, что проклятие было сделано на смерть, она провела какой- то обряд, - все, как рукой сняло.