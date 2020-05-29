Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:21

Джигурда о бое с Милоновым: «Перед рингом Виталия одолел страх»

По словам актёра, депутат настоял на изменении правил в день поединка

Фото: стоп-кадр/YouTube-канал «Наше дело»

Никита Джигурда и Виталий Милонов шокировали общественность, выйдя на боксёрский ринг. В бою актёр одержал победу над депутатом, дважды отправив его в нокдаун в третьем раунде. Подробностями поединка Джигурда поделился с «Собеседником».

Бой состоялся в рамках турнира организации «Наше Дело». Джигурда поделился с нами, что изначально хотел состязаться с телеведущим Владимиром Соловьёвым, адвокатом Сергеем Жориным или продюсером Иосифом Пригожиным. Но все трое отказались. Только после этого Джигурда связался с Милоновым, который тут же принял вызов.

– Я уважаю Виталия за то, что он согласился выйти на ринг, – говорит 60-летний артист. – Он не ссыкун, как вышеперечисленные товарищи.

Перед боем Джигурда и Милонов обговорили все правила и закрепили их контрактом. Однако в день поединка депутат внезапно начал их менять.

– Изначально каждый раунд должен был длиться две минуты, но Виталий настоял на том, чтобы время сократили до одной, – поясняет Никита. – Также он со своей командой поставил условие не бить по лицу и печени. Это объяснимо, так как я владею оккультными практиками, славянскими обрядами и накануне боя я их проводил.

Милонов бывал в окопах, он – отважный человек. Но непосредственно перед поединком его одолел страх. Да ещё это все проходило перед выборами в Госдуму.

Организаторы не знали, как поступить: отменить бой или пойти на его условия. Я уговорил их согласиться, сказав, что шоу мы устроим всё равно.

Фото: стоп-кадр/YouTube-канал «Наше дело»

По словам актёра, из-за условий Милонова, бой получился слегка нелепым. На протяжении двух раундов соперники практически не нападали друг на друга. Только в третьем Джигурда решил всё решил отправить депутата в нокдаун и с лёгкостью сделал это дважды.

– Дело в том, что отрывки боя были слиты в интернет ещё до выхода полного выпуска, – продолжает артист. – Поэтому, не зная об условиях, люди, просмотрев эти маленькие ролики, задавались вопросом: «Почему нет настоящего бокса?». В первом раунде я слегка тыкнул Виталия в грудь, он сказал: «Мне больно!». Я ответил: «Ну извини!». Два раунда пришлось «танцевать».

Я бы мог фигурально его «убить» сразу, но тогда не было бы зрелища. Боксёр Александр Емельяненко, не видя полного боя, сказал, что Джигурда пару раз ударил Милонова по пузу, и тот заплакал. Но я отвечаю: «Милонов не плачет, он мироточит!» Никаких слез у него не было, несмотря на синяки.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 недели назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Культура и ТВ 1 час назад

В России снимут сериал про «Горшка» и панк-группу «Король и Шут»

Шоу-бизнес 4 часа назад

Новый ведущий «Битвы экстрасенсов»: «В детстве проклятие ощутил на себе»

Культура и ТВ 6 часов назад

Александра Ширвиндта заменит, возможно, Тимофей Кулябин

Шоу-бизнес 18 часов назад

Рома Зверь отсудил у школы ₽150 000. Ему не понравилось, как там учили его детей

Культура и ТВ 20 часов назад

Оскар Кучера: «Мой младший сын – чемпион по сосанию груди»

Культура и ТВ 1 день назад

Кем на самом деле был пациент героини Юлии Пересильд в жизни

Шоу-бизнес 1 день назад

Заболевшего ковидом актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

Культура и ТВ 1 день назад

Светлана Сурганова: "Российские группы по-прежнему зарабатывают концертами. А их полтора года почти нет"

Культура и ТВ 1 день назад

Гомосексуалисты, как фашисты? Так считает депутат Виталий Милонов

Шоу-бизнес 1 день назад

Блогер BadComedian прокомментировал версию, что Пересильд на самом деле не летала в космос

Шоу-бизнес 1 день назад

Пострадали из-за родства: певица Валерия рассказала об унижении собственных детей в России

Шоу-бизнес 1 день назад

Актер Владимир Машков отказался от думского мандата «Единой России»

Культура и ТВ 1 день назад

Лия Ахеджакова: Не знаю, как я из-за этой лжи не получила инфаркт!

Шоу-бизнес 1 день назад

Анна Плетнёва спасла своего танцора на репетиции от отёка Квинке

Шоу-бизнес 1 день назад

Джигурда избил Милонова. Политик пожаловался на организаторов поединка

Шоу-бизнес 1 день назад

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил Ивана Краско на больничной койке

Культура и ТВ 1 день назад

Юлия Пересильд взяла в космос рисунки и фотографии своих детей

Шоу-бизнес 1 день назад

Юлия Пересильд в космосе: реакция российских звёзд на полет кинокоманды

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика