Джигурда о бое с Милоновым: «Перед рингом Виталия одолел страх»

Никита Джигурда и Виталий Милонов шокировали общественность, выйдя на боксёрский ринг. В бою актёр одержал победу над депутатом, дважды отправив его в нокдаун в третьем раунде. Подробностями поединка Джигурда поделился с «Собеседником».

Бой состоялся в рамках турнира организации «Наше Дело». Джигурда поделился с нами, что изначально хотел состязаться с телеведущим Владимиром Соловьёвым, адвокатом Сергеем Жориным или продюсером Иосифом Пригожиным. Но все трое отказались. Только после этого Джигурда связался с Милоновым, который тут же принял вызов.

– Я уважаю Виталия за то, что он согласился выйти на ринг, – говорит 60-летний артист. – Он не ссыкун, как вышеперечисленные товарищи.

Перед боем Джигурда и Милонов обговорили все правила и закрепили их контрактом. Однако в день поединка депутат внезапно начал их менять.

– Изначально каждый раунд должен был длиться две минуты, но Виталий настоял на том, чтобы время сократили до одной, – поясняет Никита. – Также он со своей командой поставил условие не бить по лицу и печени. Это объяснимо, так как я владею оккультными практиками, славянскими обрядами и накануне боя я их проводил.

Милонов бывал в окопах, он – отважный человек. Но непосредственно перед поединком его одолел страх. Да ещё это все проходило перед выборами в Госдуму.

Организаторы не знали, как поступить: отменить бой или пойти на его условия. Я уговорил их согласиться, сказав, что шоу мы устроим всё равно.