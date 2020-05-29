Джигурда о бое с Милоновым: «Перед рингом Виталия одолел страх»
По словам актёра, депутат настоял на изменении правил в день поединка
Никита Джигурда и Виталий Милонов шокировали общественность, выйдя на боксёрский ринг. В бою актёр одержал победу над депутатом, дважды отправив его в нокдаун в третьем раунде. Подробностями поединка Джигурда поделился с «Собеседником».
Бой состоялся в рамках турнира организации «Наше Дело». Джигурда поделился с нами, что изначально хотел состязаться с телеведущим Владимиром Соловьёвым, адвокатом Сергеем Жориным или продюсером Иосифом Пригожиным. Но все трое отказались. Только после этого Джигурда связался с Милоновым, который тут же принял вызов.
– Я уважаю Виталия за то, что он согласился выйти на ринг, – говорит 60-летний артист. – Он не ссыкун, как вышеперечисленные товарищи.
Перед боем Джигурда и Милонов обговорили все правила и закрепили их контрактом. Однако в день поединка депутат внезапно начал их менять.
– Изначально каждый раунд должен был длиться две минуты, но Виталий настоял на том, чтобы время сократили до одной, – поясняет Никита. – Также он со своей командой поставил условие не бить по лицу и печени. Это объяснимо, так как я владею оккультными практиками, славянскими обрядами и накануне боя я их проводил.
Милонов бывал в окопах, он – отважный человек. Но непосредственно перед поединком его одолел страх. Да ещё это все проходило перед выборами в Госдуму.
Организаторы не знали, как поступить: отменить бой или пойти на его условия. Я уговорил их согласиться, сказав, что шоу мы устроим всё равно.
По словам актёра, из-за условий Милонова, бой получился слегка нелепым. На протяжении двух раундов соперники практически не нападали друг на друга. Только в третьем Джигурда решил всё решил отправить депутата в нокдаун и с лёгкостью сделал это дважды.
– Дело в том, что отрывки боя были слиты в интернет ещё до выхода полного выпуска, – продолжает артист. – Поэтому, не зная об условиях, люди, просмотрев эти маленькие ролики, задавались вопросом: «Почему нет настоящего бокса?». В первом раунде я слегка тыкнул Виталия в грудь, он сказал: «Мне больно!». Я ответил: «Ну извини!». Два раунда пришлось «танцевать».
Я бы мог фигурально его «убить» сразу, но тогда не было бы зрелища. Боксёр Александр Емельяненко, не видя полного боя, сказал, что Джигурда пару раз ударил Милонова по пузу, и тот заплакал. Но я отвечаю: «Милонов не плачет, он мироточит!» Никаких слез у него не было, несмотря на синяки.