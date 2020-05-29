Брат Владимира Кузьмина: «Отец дочери Королёвой – не богач из Америки»

Не так давно Наташа Королёва шокировала общественность, рассказав о существовании своей внебрачной дочери. По словам певицы, она пожертвовала яйцеклетками для своего друга нетрадиционной ориентации из США, а ребёнка мужчине выносила суррогатная мать. Многие в шоу-бизнесе отнеслись к этой новости скептически. В том числе и музыкант Александр Кузьмин. Об этом он рассказал «Собеседнику».

Александр – брат певца Владимира Кузьмина. В молодости они вместе были участниками легендарной группы «Динамик».

– С Наташей Королёвой меня познакомила редактор программы «Утренняя почта» Марта Могилевская в 1990-м году, – вспоминает музыкант. – В то время это была чуть ли ни единственная музыкальная программа на телевидении.

Олег Газманов тогда раскручивал своего сына Родиона с песней «Люси». Игорь Николаев поддержал эту идею и, видимо, тогда ему пришла мысль тоже начать кого-то раскручивать. Игорь был смекалистым малым. Марта сказала: «Надо привезти какую-нибудь девочку из деревни и сделать из неё королеву!». Позже Николаев представил всем Наташу Порывай с песней «Жёлтые тюльпаны» и был придуман псевдоним «Королёва».

В 90-х годах Александр Кузьмин улетел на ПМЖ в Америку и вернулся в Россию только через 20 лет.

– Помню, я тогда начал обзванивать своих старых друзей, – продолжает наш собеседник. – Кто-то был мне рад, кто-то – не очень. В том числе я позвонил Марте, Игорю, Наташе. Я предложил Королёвой написать для неё песню. А она мне ответила: «Я использую композиции только тех композиторов, которым ещё нет сорока лет!». Я под эту категорию уже не попадал. Да и Игорь Николаев тоже к тому времени из этого возраста вышел. Наташа, видимо, захотела омолодиться и приобрела себе игрушку в лице Тарзана. Вот до сих пор с ним и играется.