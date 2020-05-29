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Вчера, в 22:09

Брат Владимира Кузьмина: «Отец дочери Королёвой – не богач из Америки»

Участник легендарной группы «Динамик» Александр Кузьмин сомневается в правдивости певицы

Фото: Instagram: @koroleva_star

Не так давно Наташа Королёва шокировала общественность, рассказав о существовании своей внебрачной дочери. По словам певицы, она пожертвовала яйцеклетками для своего друга нетрадиционной ориентации из США, а ребёнка мужчине выносила суррогатная мать. Многие в шоу-бизнесе отнеслись к этой новости скептически. В том числе и музыкант Александр Кузьмин. Об этом он рассказал «Собеседнику».

Александр – брат певца Владимира Кузьмина. В молодости они вместе были участниками легендарной группы «Динамик».

– С Наташей Королёвой меня познакомила редактор программы «Утренняя почта» Марта Могилевская в 1990-м году, – вспоминает музыкант. – В то время это была чуть ли ни единственная музыкальная программа на телевидении.

Олег Газманов тогда раскручивал своего сына Родиона с песней «Люси». Игорь Николаев поддержал эту идею и, видимо, тогда ему пришла мысль тоже начать кого-то раскручивать. Игорь был смекалистым малым. Марта сказала: «Надо привезти какую-нибудь девочку из деревни и сделать из неё королеву!». Позже Николаев представил всем Наташу Порывай с песней «Жёлтые тюльпаны» и был придуман псевдоним «Королёва».

 В 90-х годах Александр Кузьмин улетел на ПМЖ в Америку и вернулся в Россию только через 20 лет.

– Помню, я тогда начал обзванивать своих старых друзей, – продолжает наш собеседник. – Кто-то был мне рад, кто-то – не очень. В том числе я позвонил Марте, Игорю, Наташе. Я предложил Королёвой написать для неё песню. А она мне ответила: «Я использую композиции только тех композиторов, которым ещё нет сорока лет!». Я под эту категорию уже не попадал. Да и Игорь Николаев тоже к тому времени из этого возраста вышел. Наташа, видимо, захотела омолодиться и приобрела себе игрушку в лице Тарзана. Вот до сих пор с ним и играется.

Фото: Личный архив Александра и Натальи Кузьминых
Александр Кузьмин с женой Натальей и Андреем Малаховым

Историю с внебрачной дочкой Королевой, Кузьмин считает мутной. Все обстоятельства, рассказанные Наташей, музыканту кажутся подозрительными.

– Как я уже сказал, с Америкой я очень хорошо знаком, – поясняет Александр. – Везде говорится, что отец дочери Королёвой – очень богатый человек. Дело в том, что в США все большие должности в основном занимают люди еврейской национальности, русским они дорогу не дают. Причём, евреем нужно быть в нескольких поколениях для того, чтобы тебя допустили к какому-то серьёзному бизнесу. А заводить ребёнка от украинки евреям вообще ни к чему. Мама этого мужчины по всем понятиям была бы против Наташи.

Да, эта история красивая для какого-нибудь сериала, но если говорить о реальной жизни, то в ней нет никакой логики. А если это пиар, то он какой-то недоработанный. Я не исключаю, что ребёнок этот есть, но явно его отец – не богатый человек из Америки. Очень много тут несостыковок!

У моей супруги и концертного директора Наташи Кузьминой тоже есть мнение на этот счёт. Она каждый день имеет дело с продажей услуг артистов и бывает, что сталкивается с различными, порой самыми безрассудными пожеланиями от заказчиков. Многие считают, что за деньги знаменитый человек пойдёт на всё.

И действительно, есть такие артисты. Вполне возможно, что у кого-то из звёзд есть и такая услуга – яйцеклетка за вознаграждение. Это реальная жизнь. Поэтому, не исключено, что с Наташей Королёвой так и было. Так что, если она и правда отдала свою яйцеклетку, то нужно ещё разобраться, произошло это по дружбе или из-за денег.

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